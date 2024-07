Rozporuplné zahájení OH: Lidé si stěžují na podporu LGBTQ+ komunity!

Velkolepé, dechberoucí, fascinující. Taková slova sklízí od mnoha fanoušků zahájení olympijských her v Paříži. Bylo to poprvé, co se tato akce nekonala na stadionu, ale na řece. Našli ale i tací, kterým se trnem v oku stala hlavně výrazná podpora LGBTQ+ komunity.