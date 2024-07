Liják (ne)pokazil zahájení: show i potlesk pro Zidana, místní trpí zákazy

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Měl to být nezapomenutelný zážitek. Což byl. Ale i díky prudkému lijáku, který zkrápěl sportovce a výrazně ovlivnil slavnostní zahájení pařížské olympiády. Přesto 30 třicet českých nezdolných hrdinů absolvovalo deštivou pouť po Seině a po dlouhém čekání v chladném večeru uvidělo netradiční zapálení ohně. Dvoutýdenní olympijský maraton startuje. Nezbývá než použít jedno otřepané klišé a přát si, ať je to z českého pohledu zlatý déšť. Boj o historický počet medailí startuje!

Pařížská starostka měla před pády největší obavu z počasí. Což se potvrdilo. Silný déšť, chvílemi pořádný liják, ukradnul přímým aktérům zážitek. Leckdy to spíš bylo trápení a boj o to, aby vyvázli bez úhony. Buď zdravotní, protože podél Seiny se nebylo kde schovat, reportéři z celého světa zase měli strach o techniku, protože celou dobu seděli na nezakryté tribuně.

Prudký liják v jednu chvíli na slavném náměstí Trocadéro, které je tak významné pro francouzskou historii, vyřadil i obří obrazovku, kde běžel přímý přenos. Pod stříškou byli schovaní akorát VIP hosté v čele s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ale ani on nebyl zbavený otravných kapek, hned zkraje show si musel obléknout plášťenku.



Mezi čestnými hosty byl i český premiér Petr Fiala.

Češi vyjeli na lodi okolo půl deváté, vydali se stejně jako další výpravy na šestikilometrovou pouť po Seině. Určitě v tu dobu kvitovali, že měli na sobě kousky z kolekce od návrháře Jana Černého, které v očích kritiků vypadaly jako pláštěnky, baloňáky nebo župany. Ale teď se jim právě tyhle pláště náramně hodily!

„Bylo to krásný, myslím, že jsme si to všichni moc užili, i když počasí úplně nevyšlo a celou dobu to propršelo. Byl to zážitek! Dlouhý, ale krásný,“ podělil se o první dojmy po vystoupení z lodi český vlajkonoš Lukáš Krpálek. V lijáku prý pořádně ztěžkla i česká zástava.

„Déšť to trochu kazil, protože i ta vlajka byla hrozně těžká, to jsem byla ráda, že to Lukáš pevnou rukou držel,“ usmívala se judistova kolegyně, lukostřelkyně Marie Horáčková. A to ještě měli Češi lehkou výhodu, že se mohli na lodi občas schovat pod stříšku.

Celá Paříž od rána pociťovala, že ji čeká něco výjimečného. Doprava byla ochromená, nad městem byla vyhlášená bezletová zóna, po ulicích korzovaly tisíce policistů. Už jenom cesta skrz nejrůznější kontroly do epicentra slavnostního zahájení zabrala tři hodiny.

„Já mám sporty rád, olympiádu taky, ale pro nás ve městě je to dost náročný, hrozně dlouho se nemůžeme pohybovat, kam chceme. Už jsou to měsíce,“ povzdychl si jeden z místních, který jinak ale ochotně ukázal reportérovi deníku Sport a webu iSport.cz cestu do hlavního tiskového střediska.

Ti, kteří bydleli blízko Seiny, se ale shromáždili na balkonech a z dálky sledovali velkolepou uměleckou show, při níž vystoupila i slavná americká hvězda Lady Gaga, která zazpívala francouzsky. Za což sklidila potlesk.

Stejně jako fotbalista Zinédine Zidane, zřejmě nejslavnější sportovec pořádající země, který v propagačním spotu nesl pochodeň, aby ji pak v závěru galavečera předal tenisové ikoně Roland Garros - Rafaelu Nadalovi.



Také španělský tenisový fenomén slyšel ovace. Z tváře mu ani pod náporem kapek nezmizel úsměv. Sami sportovci byli překvapení, když ho uviděli. Hned tleskali a vytáhli telefony, aby si ho natočili.

Celkem se na deštivou plavbu po Seině vydalo 85 lodí, čekalo je šest kilometrů. Na nich bylo celkem 6 800 sportovců z 205 výprav. Snímalo to celkem 170 kamer, kolem břehů bylo 71 velkoplošných obrazovek. Vystoupilo 200 umělců, kteří slavnostní zahájení zkoušeli 200 dní.

Paříž chystá hry plné vášně a fanouškovského nadšení. Ale poručit větru a dešti neumí ani hrdí Francouzi.



O finále, během nějž byla Eiffelovka, hlavní dominanta města, osvícená nejrůznějšími barvami, se postaraly místní legendy. Atletka Marie-José Pérecová a judista Teddy Riner, oba trojnásobní olympijští vítězové.



Vystoupali k horkovzdušnému balónu. Ten následně zapálením ohně uvedli do letu nad francouzskou metropoli, k níž teď (nejen) sportovní svět upíná svoji pozornost.



Riner má zálusk na další zlato. Na domácí půdě.



Proti bude český vlajkonoš. Právě Krpálek by měl francouzského giganta sesadit z trůnu.