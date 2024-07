Extravagantní Češi zaujali i na dálku. V televizi překvapili dřív, než měli

Měli zaujmout svět během deseti vteřin, a to se jim povedlo. Výprava vedená vlajkonoši Lukášem Krpálkem a Marií Horáčkovou vyplula při zahájení Her v Paříži po řece Seině v netradičních outfitech, které odkazovaly jak k pořadatelské Francii, tak především k České republice. Oděv, který zdobil plášť spojující český baloňák s trenčkotem, patřil mezi nejpozoruhodnější. Dokonce i renomovaný časopis Time zařadil kolekci návrháře Jana Černého do TOP 3.