Legendární atletka Kašpárková: Ostrá slova o kontroverzní boxerce

Záběry zápasu mezi Alžířankou Imane Khelifovou a Italkou Angelou Cariniovou obletěly svět. Evropanka duelu v boxu vzdala po 46 sekundách a ve sportu se rozhořela debata o tom, jestli by sportovkyně s mužskými chromozomy měly mít možnost nastupovat do bojů se ženami. Velmi rázný postoj projevila bývalá atletka Šárka Kašpárková, která se o něj podělila v pořadu Události, komentáře.

Bývalá reprezentantka v atletice byla spolu s Michaelem Žantovským hostem pořadu ČT »Události, komentáře«, který část svého pondělního dílu věnoval právě kauze, která v posledních dnech rezonuje mezi sportovními fanoušky. „Musím říct, že mě vůbec překvapuje, že k této debatě dochází,“ začala nekompromisně rodačka z Karviné. „Pokud jsou u někoho prokázány chromozomy XY, to znamená, že už to žena není,“ usmívala se.

„Za mě, když jsem bývala na olympiádách, tak bývalo zvykem, že ještě před vstupem ženy do olympijské vesnice bylo nutné podstoupit takzvané »sextesty«, kde se ze slin nebo z kořínků vlasů prokazovalo, jestli ty chromozomy jsou v pořádku. A pokud se tam objevila nějaká anomálie, tak tato žena, v uvozovkách, nemohla nastoupit do ženského závodu,“ popisovala Kašpárková metody, o nichž dodala, že neví, zda se ještě aktuálně aplikují.

„To, co my řešíme, tak dá se říct, že už je nějaká chyba. Což se v přírodě stává, vidíme i u zvířat, že se narodí třeba albín, ale to už... Podle mě je pohlaví žena, muž, ale neexistuje žádné třetí pohlaví ono »ono«. Jedná se, jak jsem říkala, o nějakou anomálii,“ pravila s tím, že jedinou variantou by bylo vytvořit třetí kategorii, ale podle ní by mělo být ve sportu zachováno, aby muž soutěžil s mužem a žena se ženou.

„Myslím si ale, že by vůbec nemělo být připuštěno vytvořit nějakou třetí kategorii,“ dodala pak. „Bohužel. Stává se v životě a v přírodě, že občas je něco mimo normalitu, a tak by se to mělo brát. Ale ty tradice a ty zásady toho sportu by měly zůstat zachovány,“ míní s dovětkem, že navzdory tomu, že veřejnost začíná být velmi tolerantní, pro ni samotnou je ukazatelem právě chromozom XX a XY.