Jsou to ještě ženy? Válka o kontroverzní sportovkyně začala českou Zdenkou

Napřáhla se a drsným pravým hákem italskou soupeřku totálně vyřídila. Na alžírskou boxerku Imán Chalífovou (25) se teď ovšem snáší neskutečná vlna kritiky, zloby a agrese. Prý je totiž muž!

Chalífovou ve váhové kategorii do 66 kg, stejně jako Tchajwanku Lin Jü-tching (28) ve váze do 57 kilo, považuje Mezinárodní boxerská asociace (IBA) za chlapy. Přišlo se na to přímo v průběhu loňského MS, kde obě boxerky mířily za medailí. Má to ale háček, v IBA prý sedí korupčníci a další lotři, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) proto tuhle asociaci už dřív vyloučil ze svého hnutí!

O pravidlech, kdo může startovat v Paříži pod pěti kruhy, si tak rozhodlo samo MOV. „Tyto dvě sportovkyně byly obětí náhlého a svévolného rozhodnutí IBA. Byly diskvalifikovány bez řádného řízení. Současná agrese na adresu těchto sportovkyň je založena pouze na onom svévolném rozhodnutí. MOV je zarmoucen z napadání, kterému tyto dvě sporovkyně čelí. Každý člověk má právo věnovat se sportu bez diskriminace. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že soutěžily na vrcholných akcích už mnoho let,“ připomíná MOV, že obě už startovaly minule v Tokiu.

Bez operace

Ani jedna z boxerek přitom není přeoperovaná, jak o tom někteří spekulují. Třeba Chalífová se narodila s ženskými pohlavními orgány, v silně muslimském Alžírsku by jí navíc společnost, zákony a natož rodina rozhodně nepovolily tranzici z muže na ženu… Testy IBA »pouze« odhalily, že má přirozeně mužské chromozomy a vyšší hladinu testosteronu.

Je ale přesto spravedlivé, aby soutěžila mezi »normálními« ženami? Tuhle otázku řeší moderní sportovní svět už vlastně celé století. A začala to Češka Zdenka Koubková (†72)!

Vyhnaná z vlasti

Ta se totiž v Paskově narodila roku 1913 s vrozenou vadou pohlavních orgánů, které se podobaly těm ženským. Rodiče ji proto vychovávali jako holku a ona s nimi normálně závodila. Jako atletka se ve 30. letech stala držitelkou hned několika světových rekordů, před olympiádou 1936 v Berlíně už ovšem bylo všem jasné, že tady něco nehraje. Hlavně kvůli Koubkové se proto rozhodlo, že účastníci Her musejí podstoupit zdravotní vyšetření. A Zdenka, jež si před každou soutěží pečlivě holila tvář, kápla božskou.

Výsledkem byla podobná bouře jako nyní v případě boxerky Chalífové. Koubková musela dokonce utéct do USA, kde o svém životním osudu přednášela. Po návratu do vlasti postoupila operativní změnu pohlaví, přejmenovala se na Zdeňka Koubka a věnovala se ragby. Její rekordy byly později zrušeny, přesto ani teď – po takřka sto letech – nikdo nemá ideální recept, jak s intersex sportovci nakládat…