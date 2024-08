Finalista Štefela nad propastí: Byl jsem připosr… Olympiáda vám dá facku

Mladý a kučeravý Jaroslav Bába přeskočil bronzovou výšku a cestou z doskočiště v euforii zacloumal s překvapeným rozhodčím na židličce. Slavná scéna z Her v Aténách slaví letos dvacetileté výročí. A Bába má svého závodníka v olympijském finále.

„O těchhle věcech se nechceme moc bavit. Když se o nich mluví, tak nad nimi moc přemýšlíte. Hlava je základ a musí být klidná, ne přemotivovaná,“ řekl Štefela k výročí životního úspěchu svého kouče.

Teď je to jeho čas. V dramatické kvalifikaci na stadionu Stade de France si zasloužil místo mezi dvanácti borci pro finále. Přesto, že na výšce 220 centimetrů dvakrát zaváhal a hrozil mu brzký odchod ze scény.

„Jarda mi říkal, ať se proberu, co to vyvádím… Trošku mi teklo do bot. Byl jsem trošku připosr…, když to takhle řeknu. Propleskal jsem se a probral jsem se. Když jsem to dal na třetí pokus, tak jsem šel hnedka na dvě stě dvacet čtyři a věděl jsem, že to dám na první. Většinou to tak je. Euforie mi najela a stres spadl,“ pochvaloval si Štefela.

Momentum využil dokonale. Úspěch na výšce 224 centimetrů na první pokus byl nakonec klíčem k postupu. Borci, kteří postupovou hranici překonali až napodruhé, měli smůlu. Včetně australského borce se jménem jako ze Hry o trůny – Australan Brandon Starc, vítěz Her Commonwealthu 2018, skončil v kvalifikaci.

Štefelu zaskočila velikost chvíle. Brzy ráno přišel na Stade France, který hučel tradiční návštěvou osmdesáti tisíc diváků. Kousek za zády měl soudržný domácí kotel, kde se míhaly desítky francouzských vlaječek.

Anketa Získají čeští sportovci na LOH v Paříži alespoň pět medailí? ANO NE

„Musel jsem se s tím trochu srovnat, přece jen je to kvalifikace olympijských her, nikdy jsem ji nezažil. Kvalifikaci jo, ale olympiáda vám dá facku a perte se. Není to jen tak,“ líčil Števela. „Chtěl jsem se soustředit hlavně na sebe, abych jakýmkoliv způsobem prošel do finále. Což se povedlo. Sen jsem si splnil a teď už ty cíle.“

Nepříjemnou situaci přitom řešil už těsně před odletem do Paříže, kdy na něj padla nemoc se střevními problémy.

„Týden jsem ležel, měl jsem i problémy s dechem. Ale přiletěl jsem a hned se to srovnalo. Šel jsem tady první skokanský trénink a hned jsem si dal tréninkový osobák dvě stě dvacet. Říkal jsem si, že jsem perfektně připravený, ale kvalifikace mi ukázala, ať se trochu klidním, ať ji neberu na lehkou váhu,“ líčil Štefela.

Mistr Evropy do 22 let z roku 2021 zase ukázal, že na velkých akcích ze sebe dovede dostat to nejlepší. Při premiéře na dospělém mistrovství Evropy před dvěma lety v Mnichově v proudech deště zazářil sedmým místem, v červnu byl na dalším ME v Římě už pátý, stejně jako v zimě na halovém MS v Glasgow.

„Nevím, asi mám z prd… kliku,“ zahlásil s úsměvem.

Větší závod než ten, který ho čeká v sobotu večer, ale ještě nezažil. Bude ve finále olympiády.

„S čím já tam jdu, to vám neřeknu, protože pak se mi to nesplní,“ usmál se. „Dneska vypadal suverénně McEwen, jinak to klukům moc nesedělo. Všichni to prolítávali a neměli vysoké skoky. Podle mě se všichni připravují na finále, kvalifikací je potřeba nějak projít a uvidíte v sobotu, že jim to bude lítat.“