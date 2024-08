Krvavé ruské memento! Ukrajinci v Paříži bojují i za mrtvé krajany

Vysmátá Ruska po stříbru: Nebavme se o politice Oficiálně je olympiáda bez Rusů. Přesto jich tam 15 startuje pod neutrální vlajkou. Podle organizátorů byli pečlivě prověřeni, že nemají vazby na Putinův režim a nikdy válku nepodporovali. Jenže jak zjistili investigativní novináři, není to zas tak úplně pravda! Hned na tři ruské sportovkyně totiž během Her prasklo, že na sociálních sítích dřív invazi schvalovaly. Jde o cyklistku Ivančenkovou a tenistky Vesninovou se Šnajderovou. Ta poslední vybojovala v deblu dokonce stříbro, když ve čtvrtfinále vyřadila Češky Krejčíkovou se Siniakovou. „Naše holky mají medaili!“ psal ruský server Championat, s gratulací přišel také ministr sportu Děgťarjov. I proto padl na závěrečné tiskové konferenci dotaz, aby Šnajderová svůj pozitivní postoj k válce vysvětlila. „Nebudu to komentovat. Nebudu odpovídat na nic o politice,“ ušklíbla se.