Červi v jídle z olympijské vesnice? Ostrá reakce dodavatele

Svým výrokem vzbudil solidní vlnu kontroverze. Adam Peaty (29), elitní britský plavec a trojnásobný držitel olympijského zlata, si postěžoval na to, že v jídle z olympijské vesnice se nacházejí červi! Nyní se ovšem ozval dodavatel jídla, který si s tímto nařčením rozhodně nebral servítky. Své k tomu řekli i zástupci Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Na letošních olympijských hrách v Paříži už získal jeden cenný kov v podobě stříbrné medaile, přesto je ale hvězdný plavec Adam Peaty značně rozladěn. Může za to údajná nepříjemnost v olympijské vesnici. Podle slov úspěšného Brita se totiž v tamním jídle nacházejí červi! „Stravování není dostatečně dobré pro výkony, které mají sportovci předvádět. Mám rád své ryby, ale lidé v nich nacházejí červy. Prostě to není dost dobré,“ šokoval Peaty svým prohlášením podle britského listu The Guardian.

Žádný hmatatelný důkaz v podobě fotky či čehokoliv jiného ale nemá. Jídlo zprostředkovává olympionikům ve vesnici francouzská firma Sodexo Live!, která byla zvolena oficiálním partnerem Her v březnu 2022. A jejich zástupci se po obvinění rozhodně nedrželi zpátky. „To tvrzení je blbost,“ řekli podle amerického serveru TMZ. Společnost rovněž uvedla, že tým Velké Británie potvrdil nulovou stížnost na jídlo podávané sportovcům.

Vyjádřili se i zástupci MOV. „Pravdivost tohoto výroku, který vyvolává závažná obvinění, nebyla ničím prokázána. Zkrátka neexistují žádné informace, které by toto senzacechtivé tvrzení potvrdily. 550 pokrmů nabízených v jídelně bylo připraveno ve spolupráci s Národními olympijskými výbory (NOV) a MOV v průběhu více než jednoho roku,“ zaznělo z výboru.

Společnost Sodexo Live! podle svých slov připravuje zhruba čtyřicet tisíc porcí denně pro patnáct tisíc olympijských sportovců. Mimo jiné budou servírovat jídlo i během paralympiády a zajišťují jídlo také pro fanoušky, kteří se nacházejí v místech konání jednotlivých sportů.