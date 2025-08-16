Předplatné

Sparta ladí nový stroj. Kanaďan nahrazuje Sobotku, je ale jiný. V čem už ukázal sílu?

Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Od prvního tréninku hokejové Sparty na ledě dřou vedle sebe. Tomáš Hyka, Michal Řepík a ve středu… Devin Shore! Kanadská posila s více než pěti sty starty v NHL obsadila místo po zmizelém Vladimíru Sobotkovi, který přešel do Pardubic, předchozí štaci dohrával na pozici elitního centra. Těžko hledat větší rozdíl v typologii středních útočníků než mezi dvěma zmíněnými borci. Protřelá esa Hyka s Řepíkem se však nezávisle na sobě shodují: „Sehrajeme se a bude to fungovat.“

Sobotka nezklamal. V posledním play off si v první sparťanské brázdě odehrál svoje, jeho útok byl ve většině utkání nejvíce viditelný. Taky proto skončil v dresu vicemistra z Pardubic. Zato velkoklub z hlavního města do finále postoupit nedokázal a na rozcestí odbočil směrem dosud jen málo prozkoumaným.

V přestávce zlanařil bojovnější typy včetně Devina Shorea. A dosavadní kapitán s končící smlouvou řez odnesl. Jednatřicetiletý Kanaďan je oproti Sobotkovi odlišným hráčem. Což byl cíl. Má v sobě typicky zámořskou zarputilost, v přesilovkové formaci nefunguje jako mozek kombinací, nýbrž neúprosný rozrážeč a clona před brankou.

