ONLINE: Jablonec - Slavia. Duel neporažených. Kdo udrží sérii výher a čistých kont?
Sobotní večer fotbalové Chance Ligy patří představení úřadujícího mistra. Slavia v rámci 5. kola startuje na hřišti Jablonce, kde se pokouší přidat další tři body a udržet si po tři zápasy trvající sérii bez inkasované branky. Ale pozor pro Pražany, gól při posledních dvou startech neobdrželi ani Severočeši, kteří navíc taky ještě neprohráli. Na Střelnici by tým kouče Jindřicha Trpišovského velice rádi potrápili podobně jako na úvod ročníku Spartu. ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu