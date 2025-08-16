Předplatné

Chance Liga
Sobotní večer fotbalové Chance Ligy patří představení úřadujícího mistra. Slavia v rámci 5. kola startuje na hřišti Jablonce, kde se pokouší přidat další tři body a udržet si po tři zápasy trvající sérii bez inkasované branky. Ale pozor pro Pražany, gól při posledních dvou startech neobdrželi ani Severočeši, kteří navíc taky ještě neprohráli. Na Střelnici by tým kouče Jindřicha Trpišovského velice rádi potrápili podobně jako na úvod ročníku Spartu. ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

