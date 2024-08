Baníkovský kolaps při penaltách s Dány: Pasta úřadoval v kotli!

Jen krůček! Tak daleko byl Baník Ostrava od senzačního vyřazení Kodaně, kterou ve čtvrtek večer hostil v předkole Konferenční ligy. Fantastický scénář se ale nekonal, navzdory hvězdné podpoře v kotli, odkud fotbalisty domácího celku podporoval i hokejový šampion David Pastrňák (28).

Fanoušci Baníku měli ve čtvrtek pohotovost. Jejich milovaný klub hostil dánskou Kodaň a tak byl Městský stadion v sekci domácích zaplněn do posledního místečka. Na ochozech nemohl chybět ani čerstvě ženatý David Pastrňák, který si coby baníkovský patriot také našel do Vítkovic cestu.

Kdo by ale čekal, že se hokejový šampion oblékne do košile a bude celý zápas sledovat z VIPky, ten byl na omylu. »Pasta« si zápas vychutnal přímo v samotném kotli, odkud svými hlasivkami spolu s dalšími fanoušky podporoval domácí celek. Ostatně, nebylo to poprvé! Čtvrteční zážitek si navíc zvěčnil na sociálně sítě, kde ukázal choreo baníkovských příznivců, a také atmosféru, která na Městském stadionu panovala

A ta se dost dlouho nesla v pozitivním duchu! Ve 42. minutě se Baník dostal do vedení díky Eriku Prekopovi a Ostravané si tak nesli naději na to, že se jim přes Kodaň podaří dostat dále. Severský soupeř byl ale v penaltách šťastnější a tak se pro český klub vysněný happy end nekonal.