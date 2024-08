Ostrava - Kodaň 1:0, 1:2 na pen. Postup byl blízko, Baník ale v Evropě končí

Bolí to a bolet ještě nějakou dobu bude… Taková šance, po tolika letech. Baník ji nevyužil. Navzdory dvěma fantastickým výkonům proti Kodani jeho evropská mise končí. Stopku vystavil nepovedený penaltový rozstřel, o základní fázi Konferenční ligy si s Kilmarnockem zahrají Dáni.

Obešel celý stadion, pak si vzal megafon před hlavní tribunou a prohlásil: „Chtěl bych se po osmi letech dočkat toho, aby všechny sektory skákaly!“ Majitel Baníku Václav Brabec pomohl již před největším utkáním za poslední roky navodit elektrizující atmosféru.

Ve Vítkovicích NIKDY nebyla lepší. Bez přehánění. Téměř patnáct tisíc fanoušků v bílém bylo v naprostém rauši – a opravdu skákali všichni. Včetně hokejisty Davida Pastrňáka nebo ex-reprezentanta Marka Heinze.

Důvod měli i během zápasu. Jestliže panovaly oprávněné obavy, že Kodaň bude díky náskoku 1:0 spoléhat na nebezpečné brejky a pro Ostravu půjde o ještě složitější prověrku než před týdnem v Parkenu, pak vězte, že hosté se do žádného výraznějšího tlaku nedostali. Přestože na to měli 120 minut.

Slezané totiž předvedli i vzhledem ke kvalitě soupeře nejlepší výkon pod takřka dva roky úřadujícím trenérem Pavlem Hapalem. Laťku z Dánska ještě o kus posunuli, ukázali, že jsou schopni držet krok se špičkou.

Přesto zavládl smutek. Ale postupně…

O tom, že duel přeskočí základní hrací dobu a půjde do prodloužení, rozhodl už před koncem prvního poločasu Erik Prekop. Skluzem se položil do centru Davida Buchty, jehož sprinty musely zbořit data kondičních expertů, a dostal favorita do problémů.

Intenzita, maximální koncentrace, represink, sběr odražených balonů v ose hřiště, tandemy na křídlech, signály ze standardních situací, důraz v soubojích na zemi i ve vzduchu – to všechno domácím fungovalo. Dokonce k žádnému prodloužení nemuselo dojít, pokud by slovenský útočník špičkou o něco lépe tečoval ještě další dva podobné pasy. Nebo kdyby Ewerton zakončil svou oblíbenou akci zleva razantněji, kdyby Buchta několikrát propálil hradbu těl, kdyby „polonůžky“ Matěje Šína nezblokoval Denis Vavro…

Jenže na kdyby se nehraje, a tak se drama dotáhlo až do úplného finiše. Do penalt! To už byl zaplněný stánek na nohou, na svých místech seděli jen novináři, zbytek lidu nervózně stál a sledoval bílý puntík.

Jakub Markovič sice podobně jako v neděli s Hradcem Králové čaroval, zneškodnil dva pokusy, ale nestačilo to. Jen tyč s tečí gólmana trefil Jiří Klíma a trio Ewerton, Michal Frydrych, Matěj Chaluš mířilo hodně nad.

Sen o postupu do play off Konferenční ligy se skotským Kilmarnockem se rozplynul v poslední možné chvíli. Ale se ctí.

Jak šly penalty

Jiří Klíma – neproměnil, Orri Óskarsson – neproměnil: 0:0 Ewerton – neproměnil, Magnus Mattsson – proměnil: 0:1 Filip Kubala – proměnil, Mohamed Elyounoussi – neproměnil: 1:1 Michal Frydrych – neproměnil, Elias Achouri – proměnil: 1:2 Matěj Chaluš – neproměnil