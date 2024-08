Hapalovi se vybavila Barcelona: Nejsem naštvaný. Co incident s lahví?

Moc dobře ví, jaké to je neproměnit penaltu v důležitém okamžiku. Možná se trenér Pavel Hapal při rozstřelu proti Kodani myšlenkami vrátil do března roku 2000, kdy v dresu Sparty při utkání Ligy mistrů proti Barceloně nedal pokutový kop. Podobná nepříjemnost nyní potkala hned čtyři jeho svěřence. „Nejsem na kluky naštvaný, že zahodili penalty. Dodnes mi vytýkají Barcelonu, spousta lidí si na to vzpomene,“ řekl ostravský kouč, jemuž senzační postup přes dánského soka protekl mezi prsty.

Mrzutý konec v pohárech, že?

„Ani se mi to nechce hodnotit. Rozhodla fotbalová dovednost, což jsou penalty. Co se týče zápasu, odehráli jsme vynikající utkání, které se všem muselo líbit. Kluci hráli skvěle. Smekám před nimi. Stálo nás to hodně sil, ale já doufám, že dobře přeskočíme do módu ligového zápasu.“

Bude těžké na něj hráče namotivovat?

„Pokud budou hrát stylem, jakým hrají, nemusí se bát nikoho. Porazili jsme silného soupeře a ještě jsme byli v tom dvojzápase lepší. Kodaň možná byla v domácím utkání fotbalovější, ale gólových situací jsme měli více než soupeř. A v odvetě jsme určitě byli lepší my. Pozitivní také je, že jsme odehráli další zápas s nulou vzadu. To svědčí o tom, že naše defenzíva byla výborná.“

Lze vůbec něco po herní stránce kromě zahozených šancí vytknout?

„Devadesát minut jsme byli lepší, ale potom jsme to dohrávali do penalt, což už bylo zapříčiněné střídáními. Už jsme nebyli tak nebezpeční, ale jednu šanci jsme přeci jen měli, když šel Tanko sám na bránu. Bohužel jsme ji neproměnili. Těch situací jsme měli dost na to, abychom 2:0 vyhráli. Soupeř by to pak musel ještě víc otevřít.“

Také brankář Markovič říkal, že k penaltám vůbec nemělo dojít.

„Stoprocentně souhlasím. Byla tam spousta situací, které jsme sice řešili dobře, ale měli jsme zrovna hráče před sebou. Viděl jsem to sice z úhlu, ale Buchtičova střela šla do brány.“

Aktivně jste presovali a získávali jste balóny. Bylo záměrem soupeře dostat do úzkých?

Hlavně jsme eliminovali jejich kapitána, to byl základ. Nedostával se do hry a všechno tak museli rozehrávat stopeři. V presinku jsme byli velice precizní, podařilo se nám získávat míče.

V rozhodujících chvílích jste ale neproměnili čtyři z pěti penalt. Rozhodla tíha okamžiku?

„To je otázka na kluky. Nejsem na ně naštvaný, že zahodili čtyři penalty. Já ve své kariéře taky nedal penaltu proti Barceloně. Dodnes mi to vytýkají, spousta lidí si na to vzpomene. Ale za ten zápas nemám klukům co vyčíst, hráli výborně. Pak už nám docházely síly, museli jsme střídat. Škoda, že jsme to nepřeklopili v normální hrací době.“

Když se chystal na penaltu Ewerton, jeden z hostujících hráčů běžel k praporku, aby přesunul láhev s pitím. O co se jednalo?

„Viděl jsem, že někdo Markýzovi zahodil flašku. Kluci mi říkali, že to byl brankář, což podle mě nebylo fair play, ale neviděl jsem to. Nesoustředil jsem se na to.“

Vzápětí dostal žlutou kartu Erik Prekop.

„Erik za námi přišel, jestli mu to může podat, proto se tam rozběhl. Bylo to jeho rozhodnutí. Nevím, jestli to bylo nesportovní chování, musel bych se na to podívat, ale teď nemám chuť to řešit.“

Jaké zkušenosti si z evropských pohárů odnášíte?

„Dokázali jsme se vyrovnat týmu, který nedávno hrál Ligu mistrů a má s poháry hodně zkušeností. My ty zkušenosti nemáme, evropskou soutěž jsme hráli po čtrnácti letech a ještě k tomu jsme měli smůlu na los. To ale fotbal přináší. Každý si z toho odnese své. Není proč mít hlavy dole, právě naopak. Kluci si ukázali, že s takovými týmy mohou hrát dobře.“

Což se může do dalších let hodit.

„Osobně si myslím, že mužstvo je na dobré cestě. Hráči, kteří před rokem a půl nehráli ani ligu, jsou dneska tahouny mužstva a předvádí výkony evropského formátu. Věřím, že v tom budou pokračovat.“