Markovič: Kluci tam nechali všechno. Papírově nás měli přejet, ale…

Chytit dvě penalty a nevyhrát, to musí pořádně naštvat, že?

„Samozřejmě to mrzí ještě víc, když se mně dvě penalty povedlo tipnout. Nejvíce nás ale štve, že k penaltám vůbec došlo. Měli jsme na to, abychom ze hry vstřelili ještě jeden gól. Poslední krůček jsme nezvládli.“

Připouštěl jste si při penaltách tlak?

„Tlak byl na nás celý zápas, ale popasovali jsme se s tím dobře, až teda na penalty.“

Rozhodly v nich větší soupeřovy zkušenosti?

„Roli tam hrálo spoustu faktorů, ale já z pozice brankáře nemůžu nic hodnotit. Na kluky jsem pyšný, na hřišti nechali všechno. Každý, kdo tady byl, si to musel užít. Máme dost mladý tým, který nemá tolik zkušeností s poháry, včetně mě. Za každý takový zápas jsem rád, odnesli jsme si z toho hodně.“

Před penaltou Ewertona došlo k incidentu s flaškou. O co přesně se jednalo?

„Měl jsem tam menší nápovědu, ale jejich ji na chrániči taky měl. Oni si toho všimli a nějak chtěli rozhodit naše kopající.“

Nápovědu mít nesmíte? V dnešním fotbale je to docela běžné.

„Co znám pravidla, zakázané to není. Jak říkám, měl to i soupeř.“

A tahákem jste se řídil?

„Pomohl mi si poskládat, kam by to mohli kopat, ale při penaltách musí být i štěstí.“

Devadesát minut jste byli lepší, v prodloužení ale začala být i Kodaň nebezpečná. Připouštěl jste si v hlavě, že nesmíte udělat chybu?

„Od začátku jsem si říkal, že inkasovat nechci. Byl to základ k úspěchu, který jsme málem udělali. Prodloužení je už náročné psychicky i fyzicky, je to prostě další půlhodina navíc. Kdo hrál fotbal, ví, že od devadesáté minuty je všechno na morál. Teď si k tomu připočtěte dalších třicet minut.“

Převládají nyní pocity hrdosti nebo zklamání?

„Dá se říct, že odcházíme se vztyčenou hlavou, ale naštvaní určitě jsme. Nebyl to soupeř, se kterým by se nedalo hrát. Dokázali jsme si to tím, že jsme dominovali většinu základní hrací doby. O to víc nás to mrzí. Kdybychom dostali pětku, nikdo nebude tak zklamaný jako teď. Říká se, že už to není taková Kodaň jako před rokem nebo dvěma, ale furt je to Kodaň. Jméno má obrovské, hráče taky, rozpočet úplně jiný… Je to klub, který papírově nás měl přejet, ale nestalo se tak.“