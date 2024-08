Schumacher po coming outu bojuje s ex: Lžeš, tady je důkaz!

Jedním z důvodů, proč Ralf Schumacher (49) před několika týdny přišel s coming outem byl ten, že chtěl mít klid od spekulací. V posledních dnech je všal situace kolem něj dost vypjatá. Nelibě nese celou situaci jeho bývalá žena Cora, která se tváří zlomeně. Bratr legendárního závodníka Michaela Schumachera (55) teď ale svou ex usvědčil ze lži.

Kolem Ralfa Schumachera je pořádně živo! Pokud si myslel, že oznámením o dvouletém vztahu s francouzským partnerem Etiennem uklidní dění kolem své osoby, pak se pořádně mýlil. Coming out totiž spustil pořádnou emoční lavinu u jeho bývalé manželky Cory, se kterou má syna Davida (22). Právě jeho potomek byl jedním z těch, od kterých se Ralf dočkal podpory. Oproti tomu jeho ex mu pořádně zatápí.

Po přiznání homosexuálního vztahu totiž zveřejnila na svém instagramovém účtu vlastní obrázek ze svatebního dne, na němž viditelně pláče. „Slzy řeknou víc než slova," dodala. Později pro Der Spiegel vyprávěla o tom, že se po coming outu svého ex cítila příšerně. „Kéž by mě Ralf zapojil nebo mě do toho alespoň zasvětil. Považovala bych to za projev úcty,“ pravila s tím, že o vztahu svého bývalého muže se dozvěděla z novin. „Z toho mě rozbolelo srdce,“ zoufala si Němka.

Proti jejím slovům se však podle webu Heute.at ohradili právníci Ralfa. A teď i Schumacher sám! A dokonce veřejně, na sociálních sítích.

„Vzhledem k tomu, co se neustále děje, bych chtěl upřesnit, že Cora nám v září (začátkem října) 2023 blahopřála, protože si myslela, že jsme se vzali. I ona byla šťastná. Jak je vidět z této zprávy Etienovi osobně. Myslím, že je pro Etienna i pro mě škoda, že šíří tolik lží. Oba chceme mít jen svůj klid,“ čem rtil se Schumacher, který přiložil printscreen konverzace mezi Corou a svým současným přítelem.

„Gratuluji,“ psala Schumacherová Etiennovi. „Co?“ nechápal. „Bylo mi řečeno, že jste se vzali, protože oba nosíte prsteny na pravých rukou,“ oznamovala. „Ale ve Francii se to nosí na levé ruce. Od srdce. Takže...“ vysvětloval Schumacherův partner. „Ralf je Němec. Tak jako tak, jsem za vás šťastná,“ radovala se údajně ta stejná Cora, která teď nad coming outem svého manžela pláče. „Děkuji, Coro,“ reagoval ještě Francouz.

Schumacherová se od zveřejnění obrnila mlčením, které narušuje jenom sdílením odkazů na články, které pojednávají o jejím zlomeném srdci. Kdo tedy fanouškům slavné rodiny lhal?