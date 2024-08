Exmanželka Ralfa Schumachera po jeho coming outu: Ostrá reakce na řeči o lžích!

Zpočátku to vypadalo, že coming někdejšího pilota formule 1 Ralfa Schumachera (49) proběhne v klidu a bez větších komplikací. Pak se ale ozvala jeho exmanželka Cora, která si na adresu bratra slavnějšího Michaela postěžovala. V doposud posledním díle této přestřelky vrací někdejší Ralfova láska úder poté, co ji nařkl ze lží! Co přesně řekla?

Všechno to začalo před několika dny, kdy Ralf zveřejnil část konverzace mezi jeho partnerem Etiennem a bývalou manželkou Corou, ve které mu gratulovala k vztahu se Schumacherem. Sama přitom jako jedna z mála reagovala na Ralfův coming out dost rozpačitě. Přesněji zveřejnila svatební fotku. „Slzy řeknou víc než slova,“ napsala pod příspěvek.

A právě Cora dala opět o sobě vědět. Tentokrát reagovala na zveřejněné snímky obrazovky, na kterých je zachycena zmíněná konverzace. Zaměřila se především na fakt, že se dočkala urážek na sociálních sítích. „Ralf Schumacher zveřejnil soukromé zprávy v rámci svého mediálně sledovaného coming outu, aby mě zdiskreditoval a vykreslil jako lhářku. Zjevně za tím stojí systém. (V konverzaci z WhatsAppu zveřejněné Ralfem, která zahrnovala mě a Etienna, jsem se pouze snažila zjistit pravdu alespoň od něj),“ vysvětlovala Cora na instagramu.

„Tohle počínání nejenže narušilo mou důvěru, ale vyvolalo na internetu vlnu nenávisti a pomluv, která mě hluboce zasáhla! Jsem vystavena nepravdivým řečem. Jsem nazývána zlatokopkou a lhářkou. Údajně jsem se měla dostat do domluveného manželství,“ postěžovala si Schumacherova ex. „Všechny tyto komentáře mě hluboce ranily - zejména vzhledem k tomu, že mně samotné se mnoho let lhalo. Vdávala jsem se z lásky! Předmanželskou smlouvu o mlčenlivosti jsem nepodepsala. Jinak bych se nikdy nevdala!“ zdůraznila.

Mimo jiné také uvedla, že ona nikdy nepravdivé informace nešířila. „Chci si ujasnit jednu věc. Nikdy jsem nelhala! Nenávistná kampaň, která je proti mně vedena, mě hodně tíží. Chci mít jen svůj klid a žít si svůj život! Než začnete soudit, pamatujte si, že slova mají moc a mohou napáchat velké škody,“ dodala na závěr.