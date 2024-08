Schumacherova exmanželka po jeho coming outu: Bodl mě do srdce!

Kdo tady lže? Bývalý závodník a bratr motoristické legendy Ralf Schumacher (49) před několika týdny oznámil, že přes dva roky udržuje vztah s francouzským partnerem Etiennem. Po coming outu se dočkal obrovské vlny podpory. Jednou z výjimek ale byla jeho bývalá žena Cora, která se teď dost zklamaně ozvala a popsala své pocity...

Před pár týdny se Ralf Schumacher přihlásil k homosexuální orientaci a sklidil za tento krok pořádný potlesk. Podporu mu vyjádřil například i jeho syn David. Ostatně, bývalý závodník přiznal, že pro jeho nejbližší nejde o žádnou novinku, ale pro tento krok se rozhodl, aby předešel všemožným spekulacím. Jednu z nejpodivnějších reakcí však předvedla jeho bývalá manželka Cora. Zveřejnila fotku ze svatebního dne a připsala: „Slzy řeknou víc než slova.“

Fanoušci příliš nevěděli, jak si její postoj vyložit. Po Cořině posledním vyjádření už je ale jasno. „Kéž by mě Ralf zapojil nebo mě do toho alespoň zasvětil. Považovala bych to za projev úcty,“ řekla pro Der Spiegel. Podle svých slov se dozvěděla o Schumacherově vztahu s mužem až z médií. „Z toho mě rozbolelo srdce,“ zoufala si Cora, které prý vadilo, že vznikl dojem, jako kdyby už Ralf své bývalce Etienna představil, což označila za lež. Podle webu Heute.at ale právníci Ralfa vyvrátili, že by se Němka vše dozvěděl až z příspěvku na sociálních sítích.

Ralf a Cora svůj vztah zpečetili svatbou v roce 2001 a v tomtéž roce se jim narodil syn David. Rozvedli se po 14 letech. Problémy podle Schumacherové nastaly prakticky hned poté, co přišel David na svět. „Cítila jsem se jako staré tenisky, které někdo odložil do kouta,“ postěžovala si s tím, že se cítila osamělá. Kolem se také rojily zvěsti o tom, že je Ralf na muže.

„Tyto fámy byly v průběhu let stále horší a horší. Věřila jsem mu, slepě jsem mu věřila. Proto pro mě bylo slovo svaté,“ řekla Cora Schumacherová. „Cítím se zneužitá, okradená o svá nejlepší léta. Byl ke mně upřímný? A hlavně, miloval mě vůbec?“ ptala se Cora s tím, že se cítí být nucena »upravit svůj veřejný obraz«. „Přemýšlel vůbec chvíli o tom, jaké to pro mě bude mít následky?“ litovala se.