Lyžařský svět v slzách: Zemřel juniorský mistra světa Ikonen

Ze světa lyžování dorazila velice pochmurná zpráva. Joonas Ikonen (†37), někdejší skokan na lyžích a držitel mistrovského titulu, tragicky přišel o život během kratochvíle na vodě. K čemu přesně došlo?

Ve svých sportovních začátcích patřil k velkým talentům ve skoku na lyžích. Řeč je o bývalém skokanovi Joonasu Ikonenovi, který zemřel za tragických okolností v neděli 18. srpna. Zdrcující zprávu zveřejnili zástupci jeho klubu Puijo Ski Club, kde po konci kariéry působil v roli trenéra juniorů.

„S velkým smutkem musíme oznámit, že Joonas Ikonen, juniorský mistr světa z roku 2005 a náš dlouholetý trenér, zemřel při nehodě na lodi. Budeme postrádat jeho přátelství i znalosti,“ píše se ve smutném prohlášení na facebooku. „Joonasově rodině a jeho milovaným chceme vyjádřit co nejupřímnější soustrast. Chceme poprosit o klid pro jeho nejbližší v jejich truchlení,“ doplnili zástupci.

Jak již bylo zmíněno, Ikonenovi mnozí věštili hvězdnou budoucnost díky jeho skvělým výkonům v mládežnických letech. Po zisku titulu juniorského mistra světa na domácí půdě se následující sezonu zúčastnil i Světového poháru, ve kterém dvakrát skončil v top desítce skokanů. V roce 2006 se dokonce dostal na olympiádu v Turíně, kam s reprezentací odcestoval jakožto náhradník.

Poté už to ale s kariérou Ikonena šlo z kopce. Do závodů SP se už nikdy nepodíval, v Kontinentálním poháru střídal jeden neúspěch za druhým a nakonec předčasně ukončil profesionální dráhu v roce 2010. „Byla to souhra mnoha věcí, že moje kariéra začala rychle nabírat špatný směr,“ vysvětlil Ikonen před několika lety v rozhovoru pro finská média konec kariéry s tím, že konkrétně za to mohly věčné trable se snižováním hmotnosti a vleklé zdravotní problémy s koleny. V následujících letech se živil jako stavební dělník a klubový kouč. Svým svěřencům už ale žádné rady nedá…