Děsivá smrt reprezentantů během autonehody: Zdrcující slova lyžařské ikony!

Chvíle, která otřásla lyžařským světem. Zhruba těmito slovy by se dala popsat tragická autonehoda na Novém Zélandu, během které přišli o život tři členové jihokorejské reprezentace v lyžování. Důkazem toho je reakce uznávané ikony zimního sportu Marcela Hirschera (35), který se k profesionálnímu lyžování vrací po pěti letech. Jak se ke zdrcující události vyjádřil?

Podle rakouského webu Heute došlo k dopravní nehodě s fatálními následky ve středu 21. srpna u novozélandského města Geraldine, kdy se čelně srazil osobní vůz s vozidlem SUV. Po nárazu zemřeli dva jihokorejští lyžařští reprezentanti a jejich kouč.

Další člen týmu a řidič SUV byli po nešťastné události transportováni do nemocnice ve městě Christchurch. Podle listu New Zealand Herald mířili členové reprezentace na zimní hry v Queenstownu po celodenním tréninku. „Ztráta tolika životů najednou je šokující. Soucítíme se všemi, které tato nehoda zasáhla,“ nechala se slyšet tamní policejní inspektorka Vicki Walkerová podle německého serveru Deutsche Welle.

K tragédii se vyjádřil i uznávaný lyžař Marcel Hirscher, který se v době nehody také nacházel na Novém Zélandu, kde se devět dní připravoval na svůj očekávaný comeback v Söldenu, ve kterém bude ale místo Rakouska hájit nizozemské barvy. Mimo jiné prozradil, že trénoval ve stejném středisku jako jihokorejští lyžaři! „Ve stejnou dobu jsme trénovali ve středisku Roundhill. Pak přišla šokující zpráva o nehodě,“ citoval zdrceného Hirschera web Heute.

„Byl to šok pro všechny,“ dodala otřesená hvězda. Slavný navrátilec nakonec odletěl z Nového Zélandu předčasně v neděli kvůli nevyhovujícím podmínkám. Ty ale byly to poslední, na co Hirscher po osudové nehodě myslel.