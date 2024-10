Mrtvé tělo fotbalového reprezentanta (†31) v bazénu: Byla na místě činu další osoba?!

Případ, který otřásl fotbalem. To je smrt George Baldocka (†31), hráče Panathinaikosu a fotbalového reprezentanta, jehož bezvládné tělo bylo nalezeno v přepychové vile. Co za jeho smrtí stojí? Policie pracuje s verzí, že do tragické události může být zapletena další osoba! Proč?