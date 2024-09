Krutá předpověď evropských pohárů: Čechům to spočítali!

Čtyři české kluby v hlavní fázi evropských pohárů? To tu ještě nebylo! Jenže matematické predikce teď už tak pozitivní nejsou. V novém ligovém formátu prý zahučí Sparta, Plzeň i Mladá Boleslav...

Zapomeňte na tradiční skupiny po čtyřech, od letoška se poprvé Liga mistrů s Evropskou i Konferenční ligou hrají v rámci jedné velké tabulky. Na první pohled vypadá systém nespravedlivě – vždyť každý tým dostal přidělené jiné soupeře. A dle počítačové analýzy to české mančafty opravdu schytaly!

Nejtěžší los

Zvlášť tedy pražská Sparta, která se po nekonečných 19 letech podívá do Champions League. Los jí přidělil třeba výlet na Manchester City, ale také mistra Itálie (Inter Milán) či Německa (Leverkusen). „Těžší soky vyfasovalo už jen francouzské PSG,“ oznámil analytický server Opta.

Podle předpovědi se to také odrazí na výsledcích. Fotbaloví matematici provedli 10 tisíc zápasových simulací a Letenští prý průměrně získají jen něco málo přes osm bodů. To ale na progres do jara těsně nestačí. „Na poslední postupové 24. místo je třeba získat minimálně devět bodů. V takovém případě máte 77% šanci na postup,“ zjistili statistici ze spolku Football Meets Data.

Fotbal vs. věda

Konec v ligové fázi pak předpovídají v EL Plzni (devět získaných bodů prý stejně bude málo) a v KL také Mladé Boleslavi (má skončit na prvním nepostupovém místě). To sešívaní se mohou usmívat, Slavii počítač přidělil luxusních 14 bodů, což znamená dokonce atakování elitní osmičky, která proklouzne přímo do osmifinále!

„Co se týče hráčů, trenérů, klubů i stadionů, je to pro nás super,“ liboval si po losu trenér Jindřich Trpišovský. Teď už jen zbývá, aby Slavia počítačovou predikci naplnila a zbylý český trojlístek naopak ukázal, že na trávníku lze porazit i vědu!

Na program a predikce jednotlivých týmů se podívejte v galerii: