Nový formát Evropy: 36 týmů v jedné lize, peníze a los počítačem

Vstupujeme do nové éry evropských pohárů. Změna formátu, která byla avizovaná dlouho dopředu, ale dokud ji fanoušci nezažijí, neví úplně co očekávat. Na co by si měli s blížícím se losem základní části zvykat? Například na to, že po podzimní (nyní „ligové“) části už nemůže klub spadnout o úroveň níže. A že v Konferenční lize je vše trošičku jinak.