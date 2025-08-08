Pardubice v třebovském azylu rozebraly Slovan i bez největších es. Došlo i na žádost o ruku
Přesně 101 dnů trvala zápasová pauza extraligových Pardubic. Poprvé od sedmého finále bitvy o Masarykův pohár, v němž Dynamo padlo s Kometou, se konečně vydalo do jiné než tréninkové práce. U nástupu do práce je přivítal narvaný zimák v České Třebové. I když zimák… Venkovní teplota stoupající ke třicítce udělala s ledem své, hlavně za jednou branek, ovšem nakonec vše proběhlo a doběhlo v pořádku a tým Filipa Pešána si před víkendem udělal dobrou náladu pokořením Slovanu Bratislava 7:1.
Pardubice si po znovu roce znovu vybraly Třebovou jako svůj azyl pro přípravu. Pro obě strany to dává smysl, Dynamo to má hodinu busem a čeká je tu vždy vřelé prostředí vděčných příznivců, kteří hokej milují.
Loni se tu bohatý klub postavil Žilině, ale už v pokročilé fázi přípravy. Kdo z 1400 diváků čekal další slet pardubických hvězd, mohl zůstat mírně zklamán. Právě proto, že Dynamo na rozdíl od loňska teprve odstartovalo herní fázi, kdy řada mazáků nemusí do šichty, přednost dostávají mladší nebo v hierarchii týmu níže postavení.
Takže se neopakoval minulý rok, kdy si místní fandové mohli sáhnout na ikony a fotit se s mistry světa Romanem Červenkou nebo Lukášem Sedlákem. Oba šampioni z Prahy zůstali doma, v nadcházející sezoně čtyřicítku slavícímu Červenkovi navíc doznívají trable se zády. Podobně jako Jáchymu Kondelíkovi, jenž dává do kupy zlomenou ruku z květného šampionátu.
Volno dostala rovněž brankářská jednička Roman Will i ta defenzivní Peter Čerešňák. Třebovským divákům se neukázaly ani posily Daniel Gazda či tandem Vladimír Sobotka a Jakub Lauko, kterého čeká v sobotu hvězdná benefice v Chomutově. Na beku ale dostaly nominaci zámořské novinky v podání Johna Ludviga a Miguela Tourignyho.
Pešán dal šanci hráčům ze zálohy
Druhý jmenovaný přesně předvedl, proč si jej Dynamo bralo ze slovenské extraligy – dokáže udeřit v přesilovkách, neomylně a tvrdě. Proti Slovanu předvedl důležitý fortel hned dvakrát. „Určitě fajn, dal dva hezké góly, ale nepřeceňoval bych to, dopustil se i spousty chyb. Některé situace mohl řešit jinak, zvyká si na to. A tu přesilovku ale odehrál výborně i Honza Košťálek,“ řekl k tomu Filip Pešán.
S kolegy Mlejnkem a Kočím dali spoustu prostoru hráčům ze zálohy, včetně Jana Stránského. Pětatřicetiletý útočník ještě na jaře plnil černou práci v barvách Boleslavi v play off, v klubu už jej však přestali potřebovat, a tak si našel místo v pardubickém béčku. A vida, ve Třebové ve třetí formaci bojoval… O co vlastně?
„S povoláním do áčka to šlo rychleji, než jsem čekal. Při podpisu smlouvy takhle nebyly noty rozdané,“ usmíval se dříč Stránský. „Ale jsem za to velmi rád, pro mě je inspirativní být v tak nabité hráčské kabině. Výkonnostně je to nejlepší, co republika nabízí. Když někdo přichází z NHL, z KHL, ze švýcarské ligy nebo Skandinávie, vždycky se to rozeberou Pardubice se Spartou. Já se pořád mám co učit, protože v bývalých klubech jsem některé věci jako tady nepoznal. Jsem rád, že s klukama můžu působit na trénincích a teď už i v přípravném zápase,“ těší matadora Stránského.
Fanoušci si užili hokej i nečekanou událost během přestávky, kdy jeden z domácích příznivců uprostřed ledové plochy požádal přítelkyni o ruku. Tu dovezl „na buly“ pardubický útočník Patrik Poulíček. „Já to měl s přítelkyní komornější,“ komentoval to s humorem pardubický pracant.
Přípravné hokejové utkání (v České Třebové):
HC Dynamo Pardubice - Slovan Bratislava 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
Branky: 4. a 44. Herčík, 31. a 56. Tourigny, 10. Vondráček, 23. Formánek, 27. Mandát - 8. O'Connor.