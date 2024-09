Šok v ČT: Sportovní redakci opouští známá osobnost!

Odchod ze sportovní redakce České televize. Ten oznámila známá reportérka Barbora Černošková (42) na sociální síti. Jak se k němu vyjádřila?

Černošková, která na obrazovkách ČT sport působila po dvě dekády, oznámila svůj konec na sociální síti. „Letos uběhlo 20 let, kdy jsem poprvé vstoupila do Redakce sportu České televize. Byly to krásné roky, ale je čas jít dál,“ napsala Barbora na sociální síti X a pokračovala.

„Děkuju za všechny příležitosti, za olympiády i Branky Body Vteřiny, kde se 29. září rozloučím. Děkuju za podporu a přízeň na mé další cestě. Sportu zdar!“ doplnila na závěr svého nečekaného oznámení.

Své fanoušky ale rychle uklidnila. Její konec se týká pouze ČT sport. V České televizi bude působit i nadále. „Odcházím z ČT sport. Budu pokračovat v pořadu Sama doma," uvedla Černošková pod příspěvkem věci na pravou míru.