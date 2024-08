Šéfkomentátor Záruba nevyloučil konec v České televizi: Dusí ho atmosféra

Zádumčivý sice nepřinesl do studia sirky, i tak ale šéfkomentátor České televize Robert Záruba (57) pořádně zatopil pod kotlem. Smutně popisoval, jaká momentálně panuje na Kavčích horách atmosféra. A nevyloučil vlastní konec!

Je to čtyřicet let, co na »Kavkách« poprvé prošel vrátnicí. Méně apetitu do práce, než má pod ředitelem Součkem, ale asi ještě neměl. Taky proto, jak se vedení zachovalo k jeho lásce Noře Fridrichové, kterou vypoklonkovalo z role průvodkyně pořadu 168 hodin.

„Situace fakt není dobrá. Některé kroky, které z mého pohledu televizi oslabují, se nakumulovaly do posledního roku. Nevím přesně, kam chce s takovým postojem směřovat,“ posteskl si v pořadu Livesport Daily.

Přiznal obavy z toho, jak může napětí eskalovat. „Možná nás opravdu čeká doba volby, kdy budeme muset řešit – nebo spíš volit mezi tím, co je snadné a mezitím, co je správné. Situace směřuje ke střetu,“ přiznal. „Není to éra klidu a tvůrčí pohody. Ono to trošku souvisí s celou situací u nás. Tomu se nedá úplně vyhnout,“ ucedil smířlivě.

A smířený je i s teoretickým koncem v redakci sportu, jež beztak ztrácí v tuzemském rybníčku prestiž. „Moje setrvání v ČT není otázka peněz. Je to otázka práce a přístupu lidí a spolupráce s nimi. Platí to, co už jsem říkal: Dokud početně a vlivem budou převažovat lidé, s nimiž stojí za to pracovat a pracuje se s nimi dobře, bude to pro mě rozhodující důvod setrvat,“ uzavřel.