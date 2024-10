Obří smutek v české házené: Kouče nároďáku zabila vážná nemoc

Házenkářskou komunitu zasáhla krutá rána. Po dlouhodobém boji s vážnou nemocí skonal bývalý reprezentační trenér Rastislav Trtík (†63). Úspěšný kouč dovedl národní tým na mistrovství světa i Evropy.

Zprávu o úmrtí Trtíka potvrdili zástupci Ostravské univerzity, kde uznávaný lodivod učil a pracoval na pedagogické fakultě na Katedře studií lidského pohybu. Právě s Moravskoslezským krajem spojil rodák z Košic většinou profesního života, kde hrával házenou za Ostravu i Karvinou.

Po konci hráčské kariéry zde zažil i největší trenérské úspěchy. V Karviné i Frýdku-Místku slavil mistrovské tituly. Další cenné trofeje vybojoval na Slovensku, kde dovedl Prešov na vrchol hned třikrát.

Rastislav Trtík vedl i českou reprezentaci. Před dvaceti lety ji dovedl k 11. místu na ME ve Slovinsku, o rok později se s národním týmem podíval i na světový šampionát do Tuniska, kde jeho svěřenci obsadili 10. pozici. Poslední velkou akcí úspěšného kouče bylo ME v Maďarsku a na Slovensku, kde Češi obsadili 13. příčku.

V posledních letech bojoval s blíže nespecifikovanou vážnou nemocí, které nakonec bohužel také podlehl.