Šokující proměna! Serena Williamsová po dětech shodila 14 kilo: Zhubla díky injekcím
Říká se, že krása ženy je přímo úměrná tomu, jak se sama žena ve svém těle cítí. Řídí se tím i tenisová superstar Serena Williamsová (43). Po porodu dvou dětí si dala za cíl zhubnout do módní sukně značky Valentino.
Tu si pořídila v roce 2023 ještě s těhotenským bříškem. A teď se do ní zase vejde. Shodila totiž neuvěřitelných 14 kilogramů! „Cítím se fyzicky i psychicky lehká,“ rozesmála se třiadvacetinásobná grandslamová šampionka nad svou proměnou v rozhovoru pro magazín People. Co stojí za jejím radikálním úbytkem na váze?
Trénink nezabíral
Ačkoli je americká tenistka známá zdravým životním stylem a svou tvrdou dřinou v posilovně, netajila se, že výrazněji zhubnout jí pomohla až medicínská kúra. Konkrétně jde o sérum pro cukrovkáře. Od té doby, co přestala kojit (začátek roku 2024), si Serena začala do těla vpichovat tyto injekce na týdenní bázi.
„Je to lék, který moje tělo po dětech potřebovalo. Nikdy jsem nebyla schopná dostat se na požadovanou váhu, ať jsem trénovala sebevíc. Což bylo velmi frustrující,“ vyznala se. „Klouby mě nebolí. Celkově jsem aktivnější. Mám zkrátka spoustu energie,“ spočítala Williamsová, zatímco experti na hubnutí nad tak radikální kúrou zvedají obočí.