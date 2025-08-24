Český večer v Lyonu. Gól mi pomůže, smál se Karabec. V čem vynikal Šulc?
Sobotní zápas Lyonu proti Métám (3:0) vyšel dokonale české dvojici v domácím týmu. Pavel Šulc (24) nastoupil poprvé v základu francouzského celku, zapsal asistenci u první trefy Malicka Fofany. Skvělý debut před téměř 50 tisíci fanoušky vyšel i střídajícímu Adamu Karabcovi – hned v domácí premiéře vstřelil gól na konečných 3:0. „Tohle mi pomůže do budoucna,“ zářil exsparťanský záložník v krátkém pozápasovém rozhovoru, který zvládl výbornou angličtinou.
Pavel Šulc dostal ve druhém zápase za Lyon důvěru v základu. Zatímco v premiéře v Lens (1:0) naskočil společně s Adamem Karabcem na jedinou minutu v úplném závěru, v sobotu večer doma proti Métám naskočil v úvodní jedenáctce.
Šulc nastoupil v rozestavení 4-2-3-1 na pravém křídle, společně s Tolissem a Fofanou operovali pod hroťákem Georgesem Mikautadzem. Brzy se prosadil první asistencí po přestupu z Plzně – ustál těžký souboj a posunul balon k Fofanovi, který se ve vápně chytře uvolnil a otevřel skóre.
Lyon hrál dobře takticky, často z bloku a snažil se Méty trestat rychlými brejky. Šulc se nedostával na balon tolik, jako bývalo jeho zvykem v Plzni, musí si zvykat na jiné spoluhráče i odlišný systém. Nicméně celou dobu na hřišti se snažil dostávat do nabídky, poctivě se vracel. Za první poločas dokonce naběhal nejvíc metrů z domácích hráčů (6,5 kilometru).
Šulc se po přestávce dostal ještě k jednomu zajímavému zakončení na hranici vápna, střela mu ale nesedla a šla vedle. Přesto týmu pomáhal do poslední minuty na hřišti – domácí mohli hrát v klidu, od 30. minuty vedli po brance Tolissa 2:0.
Do závěrečné pasáže se dostal Adam Karabec, který vystřídal v 74. minutě právě Šulce a zaujal jeho pozici na pravém křídle. Čeští hráči jsou typologicky odlišní, Karabec se snažil víc držet balon a rozehrávat ho svou silnou levačkou.
Exsparťanskému hráči, který strávil minulou sezonu na hotování v Hamburku, vyšla premiéra před domácími fanoušky dokonale. V 83. minutě zakončil akci, na jejímž začátku byl centr Tylera Mortona z levé strany. Karabec ho nejdřív hlavou přizvedl na přední tyči za sebe, pak celou akci dohrál a dorazil míč poté, co ho brankář vyrazil před sebe. Uzavřel skóre sobotního zápasu na konečných 3:0, Lyon vstoupil do Ligue1 druhou výhrou.
„Cítím se naprosto skvěle, nemohl jsem si představit lepší začátek,“ zářil po utkání Karabec. „Chtěl jsem hrát o trochu víc, než v minulém zápase, měl jsem trošku štěstí, že jsem skóroval. Jsem moc šťastný a myslím, že mi to pomůže do budoucna,“ zářil 22letý hráč.
„U gólu jsem viděl, že Tyler (Morton) se chystá centrovat. Proběhl jsem kolem obránce, hlavičkoval za sebe, míč pak tečoval Tessmann a brankář ho vyrazil. Okamžitě jsem si myslel, že by se ke mně mohl vrátit, což se také stalo. Byl to docela snadný gól, ale byl jsem na správném místě a dokázal zakončit,“ usmíval se český ofenzivní záložník.
Karabec si po zápase pochvaloval i atmosféru v týmu a v hledišti, na stadion dorazilo téměř 50 000 fanoušků. „Atmosféra byla neuvěřitelná. Už jsem tady hrál, ale za soupeře. Doma je to úplně jiné, je to výjimečné,“ ocenil Karabec. „Moje adaptace probíhá velmi dobře, tým mi hodně pomáhá, zapojuje mě do diskusí. Potřebuji se cítit dobře, abych podal dobrý výkon.“
Letní klubové posily si na nové adrese budují od začátku výbornou pozici. Posledním českým střelcem byl ve francouzské lize Jaroslav Plašil - v únoru 2017 se trefil při výhře Bordeaux 4:0 nad Caen. „Všichni pracují každý den dobře. Dnes odehrálo několik hráčů svůj první domácí zápas a všichni čtyři přispěli něčím důležitým,“ ocenil asistent Lyonu Jorge Maciel, který zápas hodnotil pro média.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|2
Paris SG
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|3
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|4
Monaco
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Toulouse
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Rennais
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Nice
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|9
Angers
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|10
Auxerre
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|11
Lille
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|11
Stade Brest
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|13
Lorient
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Lens
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Nantes
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16
Le Havre
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|17
Paris FC
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|18
Metz
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup