Světová hvězda v Tiki-Taka! Jak si budou rozumět?

Čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů, šest let hrát s Markem Jankulovskim (47) za AC Milán. Sledovaná fotbalová talk show Tiki-Taka vysílaná na O2 TV hlásí zahraniční posilu!

„Pozvání přijal Clarence Seedorf. Je to dobrý kamarád a cestovatel, rád podniká nové věci, takže byl pro,“ popsal Marek Jankulovski, proč při hledání zahraniční hvězdy pro tento pořad padla volba na něj.

Přece jen jde o situační humor, průběh se nedá scénářem přesně naplánovat. Jak si budou rozumět? „My spolu každopádně mluvíme italsky, ale jak to bude při vysílání, na to jsem sám zvědavý,“ usmál se »Jankul« s tím, že to nějak jistě půjde.

„Hrál jsem proti němu na Euru 2004 a pak finále Ligy mistrů. On na to nebude vzpomínat úplně v dobrém, už se těším, až mu to připomenu,“ povídal natěšený Vladimír Šmicer (51), též častý účastník talk show.

Tiki-Taka chystá turné po halách plných diváků. První zastávka bude 7. listopadu v Brně, další v Bratislavě. Seedorf má přijet na tu pražskou 15. března 2025 v O2 Areně.