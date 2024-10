Dešťoví mužíci z Česka baví Čínu. Menšík s Lehečkou hvězdami Šanghaje

Za sucha, za deště, s tenisem je vždycky dobře! Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku v Číně nerozhodilo ani ošklivé počasí, čínským fanouškům nabídli v rámci tréninku netradiční podívanou.

Kteříkoli jiní hráči by asi trénink přerušili a vydali se schovat do šaten. Češi se ale před sympaticky zaplněnými tribunami rozhodli, že publiku zpříjemní den. Na podmáčeném hřišti si za úžasu čínských fanoušků »pinkali«, přestože to na kluzkém terénu v podstatě nešlo.

„Ani déšť nás nezastaví! A jakou energii vytvořili fanoušci na obyčejném tréninku! Šanghaj, milujeme tě,“ pochvaloval si Menšík na instagramu atmosféru. A čínské publikum ho hnalo i další den na kurtu. Český talent totiž ve třetím kole udolal Kazacha Ševčenka 2:1 na sety a stejně jako krajan Tomáš Macháč postoupil do osmifinále. Naopak Lehečkovi dešťová »pinkaná« nepomohla, nad jeho síly byl Dán Rune.