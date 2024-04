Menšík s Macháčem zvládli vstup do turnaje v Madridu, oba jsou ve 2. kole

Čeští tenisté Tomáš Macháč a Jakub Menšík postoupili do 2. kola antukového turnaje Masters v Madridu, kde doplnili daviscupového kolegu Jiřího Lehečku, jenž měl jako nasazený v úvodním kole volný los. Macháč porazil 6:4, 1:6 a 6:2 Emila Ruusuvuoriho z Finska, Menšík v letošní antukové premiéře zdolal 6:4, 7:6 Němce Yannicka Hanfmanna.

Třiadvacetiletý Macháč odehrál zápas jako na houpačce. V prvním setu prohrával 0:2, ale pěti gamy za sebou skóre otočil. Ve druhé sadě uhrál jediný game, aby pak v rozhodujícím setu nedal Ruusuvuorimu šanci.

Ve druhém kole Macháče, který stejně jako Menšík na Masters v Madridu startuje poprvé, čeká turnajová čtrnáctka Ben Shelton. S jednadvacetiletým Američanem se padesátý hráč světového žebříčku ještě neutkal.

Menšík se vrátil na ATP Tour po delší pauze od velkých březnových amerických turnajů. V Indian Wells si osmnáctiletý talent připsal první výhru na turnaji Masters, v Miami následně nepostoupil z kvalifikace.

O čtrnáct let staršího Hanfmanna porazil Menšík za dvě hodiny. První set rozhodl brejk českého tenisty v desátém gamu, v druhé sadě si oba tenisté vzali servis dvakrát a muselo se do tie-breaku. Za stavu 6:5 při podání soupeře nevyužil Menšík tři mečboly, ale následnou zkrácenou hru zvládl jednoznačně 7:3.

V druhém kole se talentovaný český tenista utká s dalším dvaatřicetiletým soupeřem Grigorem Dimitrovem z Bulharska, světovou desítkou a letošním vítězem z Brisbane a finalistou z Marseille a Miami.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 9,249.713 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Macháč (ČR) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 1:6, 6:2, Cachín (Arg.) - Ofner (Rak.) 6:3, 6:3, Cobolli (It.) - Tabilo (Chile) 5:7, 6:4, 6:4, Menšík (ČR) - Hanfmann (Něm.) 6:4, 7:6 (7:3), Auger-Aliassime (Kan.) - Nišioka (Jap.) 4:6, 6:1, 6:4, Sonego (It.) - Gasquet (Fr.) 6:2, 7:5, Monteiro (Braz.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 6:3, Arnaldi (It.) - O'Connell (Austr.) 6:4, 6:1, Purcell (Austr.) - Giron (USA) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), Kecmanovič (Srb.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:2.

Ženy (dotace 7,679.965 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Sakkariová (5-Řec.) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 6:2, Azarenková (23-Běl.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:1, Ostapenková (9-Lot.) - Bouzasová (Šp.) 6:3, 6:1, Haddadová Maiaová (11-Braz.) - Erraniová (It.) 6:3, 6:2, Samsonovová (15-Rus.) - Ósakaová (Jap.) 6:2, 4:6, 7:5, Sorribesová (Šp.) - Svitolinová (16-Ukr.) 6:3, 7:5, Keysová (18-USA) - Beguová (Rum.) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), Navarrová (19-USA) - Podoroská (Arg.) 6:2, 6:1, Jastremská (31-Ukr.) - Arangová (Kol.) 0:6, 7:5, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Boulterová, Vondroušová (Brit./ČR) - Ninomijaová, Hozumiová (Jap.) 7:6 (9:7), 6:0.