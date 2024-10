Smrt běžecké rekordmanky Danieleové (†23): Příčina odhalena!

Měla před sebou zářivou budoucnost. Atletická běžkyně Shelby Danieleová (†23) platila za talent nejen v oblasti sportu, ale také v oblasti vzdělání. Její život však nečekaně ukončila zdrcující smrt. Co se jí stalo?

Pouze několik měsíců před svým úmrtím získala nadějná atletka Shelby Danieleová magisterský titul v oboru Zemědělství na Kalifornské polytechnické státní univerzitě. Navíc absolvovala s vyznamenáním. Plánům na slibnou budoucnost je ale najednou konec. Danieleová totiž před několika dny zemřela!

Nyní vyšlo najevo, co se úspěšné běžkyni stalo. Prozradil to Brian Brandenburg, otec Shelbyiny kamarádky z běžeckého družstva. „Jsem zničený. Mladá holka, která byla hnacím motorem mé dcery Evy při rozhodnutí připojit se k atletickému univerzitnímu týmu, Shelby Danieleová, včera večer zemřela na mozkové aneurysma,“ napsal na facebooku a pokračoval. „Je to naprosto srdcervoucí zpráva. Obejměte své děti, kdykoliv jen můžete. Každý den jim řekněte, že je máte rádi. Prosím, pomodlete se za Shelby a její rodinu,“ doplnil.

Zmíněný zdravotní problém se dotýká rozšíření cév, které může způsobit krvácení do mozku, což v mnoha případech ohrozí život daného jedince. Shelby bohužel svůj nejtěžší boj prohrála.

Na univerzitě byla kapitánkou běžeckého týmu, přičemž držela školní rekord v halovém běhu na 200 metrů. V pátek 27. září se na středoškolském stadionu, kde dříve závodila, sešli její rodinní příslušníci a přátelé, aby si připomněli její památku.

„Byla oddaná všem, které znala, a všemu, co dělala. Každý, kdo měl to potěšení Shelby poznat, o ní mohl říct jen to nejlepší. Byla světlem v životě každého z nás. Byla tak zapáleným, odvážným, krásným, chytrým a silným světlem, které nám bude velmi chybět,“ píše se v nekrologu.