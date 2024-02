Supertalent Menšík (18) jde do akce: Za pár let můžeme Davis Cup vyhrát

Budeme dělat maximum, ať všichni porazíme všechny, rozesmál se Jakub Menšík (127. na ATP) na tiskové konferenci po losu daviscupového zápasu s Izraelem. S vervou svých osmnácti let se tenhle český talent, pro některé generační, vrhá do reprezentační premiéry v domácím prostředí. Na úkor unaveného Tomáše Macháče dostal šanci coby česká dvojka hned do úvodního singlu a proti izraelské jedničce Jišaji Olielovi (24 let, 415.) hodlá v sobotu od 15 hodin demonstrovat své nadání.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

„Celý tým je ve skvělé formě, v minulých týdnech jsme měli dobré výsledky, takže to bylo pro kapitána příjemné rozhodování. Mohl z nás nastoupit kdokoli a já jsem moc rád, že vybral zrovna mě. Oznámil mi to ve čtvrtek. Připravuji se fyzicky i mentálně, jsem rád, že týmu můžu pomoct a doufám, že se mi to podaří.“

Už máte trému?

„Ani ne. Daviscupová atmosféra mě nabíjí, o to víc teď, když se hraje doma. Budu dělat maximum maxima.“

Daviscupoví singl jste si zatím vyzkoušel jen jednou – na podzim ve Valencii proti Srbovi Dušanu Lajovičovi, když už měly oba týmy jistý postup. Bude to teď jiné?

„Pravda, se Srby už skoro o nic nešlo. Nebyl to takový stres jako se Španělskem nebo s Koreou. Něco jiného to je i proto, že předtím jsem hrál s Lajovičem, což byl padesátý hráč světa a velký favorit, kdežto já hrál v roli nováčka a neměl co ztratit. Teď se naopak čeká, že udělám bod. Na něco takového jsme ale zvyklí z turnajů, nejde vlastně o nic nového.“

Pocházíte z Prostějova. Kolik známých vám dorazí fandit?

„Hodně. I když lístky byly rychle vyprodané, tak dorazí moji nejbližší - rodina, kamarádi a lidi z mého týmu. Je fajn, že mě můžou vidět přímo v akci na Davis Cupu.“

Nervozita vás nesváže?

„Doma hraju rád. Jsem typ, že čím víc lidí přijde, tím lépe. Navíc hrát před lidmi, které znám, a před Čechy, kteří fandí mě, je něco úplně jiného, než když jsem hrál proti Fritzovi v Americe. Tohle mě určitě nabíjí, a na tu pozitivní energii se těším.“

Přesně před rokem v Portugalsku jste byl v týmu poprvé. Je znát, že už jste se v něm zabydlel?

„Ani jako zelenáče mě kluci nešikanovali, ale zabydlenější určitě jsem. Všechny emoce a pocity, že jsem v Davis Cupu, mám za sebou. Už jsem v týmu počtvrté, cítím se fajn.“

A zatím máte stoprocentní bilanci – vyhrál jste jak dva debly tak jediný singl. Vnímáte, že jste v soutěži neporažený?

„Je to fajn. Loni jsem ve Valencii vyhrál všechny tři zápasy, jak jeden singl, tak s Adamem Pavláskem oba těžké debly. Vnímám, že mám čisté konto a doufám, že v tom budu pokračovat.“

Izraelci jsou velkými outsidery, jejich hráči jsou nejlépe v páté stovce žebříčku. Přistupovat takhle k zápasu ale může být ošidné, že?

„Přesně tak, ranking je v tomhle strašně zrádný. I když jsou kvality na naší straně, tak je to Davis Cup, týmová soutěž, která přináší úplně jiné emoce jak pro nás, tak pro ně. Myslím, že se určitě budou schopni v téhle týmové soutěži vybičovat k o dost lepším výkonům než na turnajích. Nechci je přeceňovat ani podceňovat, ale kvality určitě mají.“

Český výběr je však někde jinde. Jak vnímáte jeho perspektivu?

„Všude se říká, jak máme mladý a perspektivní tým. Já s tím souhlasím. Všichni to dokazujeme našimi výsledky i tím, jak stoupáme v žebříčku, což je naprosto skvělé a úžasné. Tu cestu můžeme prožívat spolu. A je to ještě o to lepší, že se všichni známe, jsme spolu v týmu, společně jdeme nahoru… Když takhle budeme pokračovat, tak Davis Cup za pár let klidně můžeme vyhrát.“

Motivujete se s parťáky navzájem?

„Určitě. Sice je to tenis a hrajete jako jednotlivec, ale když vidím, jak se kluci zlepšují a postupují, tak mám pak o to větší motivaci je dohnat. A ti, co jsou za mnou, mají zase motivaci jít v mých šlépějích. Což já mám úplně stejně, když vidím třeba Jirku Lehečku po prvním titulu na ATP. Je to strašně fajn, že jsme takhle pohromadě a můžeme se inspirovat a v žebříčku třeba předbíhat.“