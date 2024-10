Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze: Půlení výher a naštvaní sázkaři

Naprostý unikát! Tohle jeden z nejslavnějších dostihů světa během 150 let své existence nikdy nezažil! Velká pardubická má dva vítěze: Koně Sexy Lord a Godfrey proťali cílovou čáru navlas ve stejný okamžik.

Při nejtěsnějších dojezdech v dostizích rozhodující nozdry koně. Jenže členové dostihové komise ze záběru kamer nebyli schopni předlouho rozhodnout, zda vyhrál Jaroslav Myška (44) se Sexy Lordem, jenž po většinu času závodu dominoval, anebo díky fantastickému finiši Jan Faltejsek (41) na favoritovi Godfreyovi.

„Vítězem je Sexy Lord!" zněl první ortel, který přišel až nekonečných sedm minut po finiši. „Neuvěřitelné! Splnil jsem si sen!" juchal Myška. Rozhovory dávali i trenéra a majitel. Jenže za dalších osm minut začal celý areál bzučet jako včelí úl: „Cože? Vyhráli dva?!" překovali se fandové. Ano! Po dlouhém zkoumání cílové kamery totiž nakonec arbitři rozhodli, že 134. ročník slavné steeplechase skončil »mrtvým doběhem«!

Pardubické drama 16:02 start dostihu 16:12 nejlepší koně v cíli 16:19 verdikt: vyhrál Sexy Lord 16:28 verdikt: vyhráli dva koně

Oba jezdci se objali. Společně vystoupili na pódium, oba dostali trofej. „Trochu mě sejří, že je tu vedle mě Honza, rád bych tu stál sám!" vtipkoval Myška. „Jsem rád, že tam jsem s Jarinem. Neměl nikdy to štěstí a dneska jsem mu ho zase trošku pokazil," omlouval se Faltejsek, pro něhož šlo už o sedmý triumf na Velké a za rekordmanem Váňou tak zůstává už pouze o jeden vavřín.

Půlení výher... a sázkaři hudrují

Dvojnásobný úsměv žokejů, trenérů a hlavně majitelů vítězných koní má i opačnou stranu mince!

Ve srovnání se samostatným vítězstvím šampioni Faltejsek s Myškou prodělají. "V případě současného doběhu se sčítá dotace pro prvního a druhého v pořadí a rozdělí se na půl. Dotace se nenavyšuje," uvedla mluvčí Dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová. Pokud by oba vítězové brali plnou prémii dva miliony korun, znamenalo by to zvýšení pětimilionové dotace o 900.000 korun.

Ale to není vše... Nejhlasitější pláč jde slyšet od okének sázkových kanceláří, kde hudrují i vítězní tipéři. Byť výherní tikety trhat nemusí, přesto můžou plakat. Výše vyhraných peněz se totiž kvůli dvojnásobnému počtu triumfujících půlí. Rovněž!