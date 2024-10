Žokej Stromský šokoval před Velkou Pardubickou: Podrazili mě, končím!

Velká pardubická se sice jede až v neděli, ale rušno je kolem prestižního dostihu několik dní dopředu. Proč? Kvůli vyjádření zkušeného žokeje Marka Stromského (50), který všechny šokoval prohlášením o konci kariéry. Navíc nařkl trenérku Hanu Kabelkovou z podrazu! Jaký k tomu měl důvod?

Takhle si konec své bohaté kariéry rozhodně nepředstavoval. Marek Stromský, česká hvězda ve světě dostihů, ve velice emotivním vyjádření sdělil, že už závodit nebude. Důvod je navíc opravdu pikantní. Podle jeho slov na něj trenérka Hana Kabelková společně s dalšími ušila podraz!

„Každý si myslel, že budu jezdit Stara, ale dodnes mi nepřišla od trenérky SMS. Že nejedu, jsem poznal až na startovce, kde byl napsaný Ondra (Velek). Prý se domluvili už po druhé kvalifikaci. Nedávám to. Ukončil jsem kariéru,“ citoval Stromského web Deník.cz. „Úplně končím s koňmi, odešel jsem i od Grega Wroblewského, taky tam nebyly některé věci čisté. Nemám už sílu plavat proti proudu, jak jsem plaval, když jsem byl mladý. I po diskvalifikacích ve Velké jsem bojoval, ale teď už to nedávám. Rozhodl jsem se a Marek Stromský skončil s kariérou dostihového jezdce,“ pokračoval.

Stara podle něj nikdo jezdit nechtěl a žokej je přesvědčený, že on s ním jezdil dobře. Vše tedy mělo směřovat k tomu, že se do jeho sedla opět posadí. „Když jsem se v sezoně zranil, odjezdil ho v první kvalifikaci Ondra Velek. Ve druhé pak zase já. Byla to smolná kratší kvalifikace, nikdo nechtěl jít dopředu. Nakonec Star skončil pátý. Paní Kabelkové se to nelíbilo. Prosil jsem ji, ať mi hlavně dá vědět dopředu, co a jak. Je jedno, kdo rozhodl, že Stara nepojedu. Jestli majitel nebo trenérka. Mrzí mě, že jsem jim nestál ani za korunu, že by mi napsali SMS. Tohle mě mrzí,“ doplnil Stromský k palčivé situaci. V neděli prý do Pardubic nedorazí ani v roli diváka.

Hnojem házet nebudu

Na jeho slova reagovala právě trenérka Kabelková, která se proti nařčení z podrazu ohradila. „Byla jsem po druhé kvalifikaci opravdu hodně zklamaná výkonem Marka Stromského. Stejně jako majitelé, kteří jsou důležitější než já v rozhodování, a sami žádali, že je potřeba všechno vymyslet, abychom byli na Velkou pardubickou připravení,“ prohlásila. Kromě toho uvedla, že Stromský vůbec nekomunikoval, ani se později nikomu neozval. Následně se rozhodlo, že když má o Stara zájem Ondřej Velek, pojede ho. „Nemá už cenu situaci hrotit. Marek toho v dostizích dokázal hodně, komu čest tomu čest. Já ale nedělám podrazy a nemám ve zvyku nečestné jednání,“ zakončila trenérka své prohlášení pro Sport.cz.

Stromský už nechce o koních ani slyšet. „Dostihy pro mě skončily. Život jde dál, stejně bych jednou od koní odešel. Trénování mě nebaví, hnojem házet nebudu. Je lepší skončit teď než za pět let, kdy už mě nikdo nezaměstná,“ nechal se na závěr slyšet žokej, který platí ve světě dostihů za smolaře. V roce 2008 totiž přišel o triumf na Velké pardubické kvůli tomu, že s Amant Grisem minul točný bod. O sedm let později pak byly v krvi vítězného koně Nikase nalezené zakázané látky. Největší úspěchy zaznamenal Stromský na Velké pardubické v letech 2014 a 2018, kdy v obou případech skončil druhý.