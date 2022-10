Velká pardubická 2022: program a startovní listina. Kdy se jede hlavní dostih?

Program Velké pardubické 2022

Dostihový program na závodišti v Pardubicích začíná již v sobotu, kdy je na programu Kříšťálový pohár města Pardubic, nedělní den pak začíná v 11 hodin slavnostním zahájením. Hlavní dostih 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou startuje v 16:00.

11:00 Slavnostní zahájení 11:30 Cena společnosti VCES a.s. - cena Laty Brandisové 12:10 Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH 12:50 Pohár BICZ holding 2022 13:30 Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy 14:15 Cena Lesů České republiky – Cena Labe 15:00 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group 16:00 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou 16:30 Slavnostní dekorování

Startovní listina Velké pardubické 2022

1 No Time To Lose ž. Ondřej Velek 8,5:1 2 Argano ž. Martin Liška 23:1 3 Stretton ž. Thomas Garner 23:1 4 Imphal ž. Jaroslav Myška 8,5:1 5 Kaiserwalzer am. Patrick Mullins 45:1 6 Brunch Royal ž. Josef Bartoš 6:1 7 Mr Spex ž. Lukáš Matuský 8,5:1 8 Chicname De Cotte ž. Ludovic Solignac 8,5:1 9 Dusigrosz ž. Marek Stromský 20:1 10 Dulcar de Sivola Josef Borč 125:1 11 Sacamiro Jakub Kocman 27:1 12 Lombargini ž. Jan Odložil 15:1 13 Star ž.Jaroslav Brečka 27:1 14 Talent ž. Pavel Složil 5,5:1 15 Player ž. Marcel Novák 8:1

Podmínku startu ve Velké pardubické 2022 splnilo 22 koní, přihlášku odevzdalo sedmnáct z nich a v oficiální startovní listině nakonec figuruje patnáct jmen.

Vstupenky na Velkou pardubickou 2022

Vstupenky pořídíte na webu Dostihového spolku Pardubice. Základní vstupné začíná na 350 korunách, zvýhodněné pak na 180 korunách při zakoupení ONLINE. Děti do 10 let mají vstup zdarma. Vstupenky na tribuny stojí od 800 Kč, všechna už jsou ale vyprodaná.

Finanční odměna z hlavního dostihu

Účastí ve Velké pardubické získávají koně i žokejové nejen prestiž, ale hlavně možnost získat jednu z finančních odměn pro prvních sedm jezdců. Celková dotace hlavního dostihu se letos po covidově slabších letech vrátila na 5 milionů korun.

Umístění Odměna 1. místo 2 000 000 Kč 2. místo 1 100 000 Kč 3. místo 700 000 Kč 4. místo 500 000 Kč 5. místo 350 000 Kč 6. místo 200 000 Kč 7. místo 150 000 Kč

Kvalifikace na Velkou pardubickou 2022

Podmínkou účasti ve Velké pardubické je stáří koně minimálně 6 let a dokončení jednoho ze čtyř kvalifikačních dostihů. Jisté místo má pouze vítěz předchozího ročníku Talent.

1. kvalifikace na Velkou pardubickou

Jakub Kocman a Del Rey ovládli první kvalifikaci na Velkou pardubickou. O těsném vítězství před Theophilem, který následně na podzim ukončil kariéru, rozhodla až cílová fotografie. „I Kuba Kocman říkal, že to nechytl, ale cílové foto je cílové foto,“ krčil rameny Josef Bartoš. „A tři centimetry nám dnes holt chyběly.“

2. kvalifikace na Velkou pardubickou

Talent loni ovládl Velkou pardubickou a účast v letošním ročníku tak měl jistý, přesto nedal ostatním šanci a v sedle s Marcelem Novákem ovládl druhý kvalifikační dostih. „Talent sice pořád nemá tak natrénováno, jak bych si představovala, ale ukazoval, že je znovu veselý, že má chuť a je na tom dobře,“ pochvalovala si trenérka Hana Kabelková. „Ve finiši jsem mu věřila, protože konec on má. A i kdyby byl druhý nebo třetí, tak by to nevadilo.“

3. kvalifikace na Velkou pardubickou

Vydatné deště z pátku na sobotu měly na svědomí měkčí půdu, než je v Pardubicích v létě obvyklé. Toho využil trojnásobný účastník Velké pardubické Player v sedle s Marcelem Novákem, který tak letos ovládl už druhý kvalifikační dostih na Velkou pardubickou.

4. kvalifikace na Velkou pardubickou

Divočina. Jedním slovem se dá popsat průběh poslední kvalifikace na říjnový vrchol dostihové sezony. Z deseti koní dokončili pouze čtyři, do cíle se nedostal ani obhájce vítězství Talent. Vyhrál Imphal s Jaroslavem Myškou. „Byla to bangladeš!“ oddechl si žokej Jaroslav Myška v rozhovoru pro Českou televizi. „Nakonec to byl dostih o čtyřech koních. Pěkný, odsýpalo to, pravidelné tempo. Honza (Kratochvíl) to dobře natáhl. Imphal fungoval, počkal jsem si na finiš a ten mu taky vyšel. Jsem s ním nadmíru spokojený.“

Trasa Velké pardubické

Na účastníky Velké pardubická čeká kurz o délce 6 900 metrů včetně 31 překážek.

Průvodce Velkou pardubickou

Kdy se koná Velká pardubická 2022?

Velká pardubická se koná pravidelně druhou říjnovou neděli. V roce 2022 tedy vychází termín konání na 9. října.

Kolik stojí vstup na Velkou pardubickou 2022?

Základní vstupné stojí 350 Kč při zakoupení ONLINE, 400 Kč na pokladnách v den Velké pardubické. Snížené vstupné stojí 180 Kč ONLINE, 200 Kč na místě. Pro rodiny je možné zakoupit zvýhodněnou rodinnou vstupenku pro 2 dospělé osoby + až 3 děti za 1 000 Kč ONLINE nebo 1 100 Kč na pokladnách.

Jak dlouhá je Velká pardubická?

Okruh pardubického závodiště měří 2 200 metrů, kurz Velké pardubické měří 6 900 metrů a patří mezi nejdelší steeplechase nejen v Česku, ale i v Evropě.

Kdy se poprvé jela Velká pardubická?

Velká pardubická se poprvé konala v roce 1874, vítězem 1. ročníku se stal francouzský kůň FANTÔME v sedle s Angličanem Georgem Sayersem.

Kolik skoků má Velká pardubická?

Velká pardubická steeplechase má 31 skoků, nejznámější je Taxisův příkop, který patří mezi nejnáročnější dostihové skoky na celém světě. V minulosti byl několikrát kvůli zvýšení bezpečnosti koní i jezdců upraven, parametry však zůstávají stejné.

Kolik koní zahynulo na Velké pardubické?

Jenom na Taxisově příkopu zahynulo 25 až 29 koní, celkem pak tragická statistika Velké pardubické evidujte více než 50 jmen. Poslední obětí na Taxisu se stal osmiletý hnědák Sottovento v roce 2021.

Taxisův příkop v roce 2022

Podoba Taxisova příkopu pro 132. Velkou pardubickou zůstává stejná jako loni, kdy došlo ke stržení doskokové hrany. Příkop má tak mírnější sklon než v předchozích letech.

Je předepsaný dress code na Velkou pardubickou?

Běžný návštěvník Velké pardubické žádný dress code předepsaný nemá. Může se stát, že je společenské oblečení vyžadováno po návštěvnících VIP salonků. V takovém případě jsou požadové informace uvedené na pozvánce. Doporučený dress code je uveden pouze u kvalifikačních mítinků, na které je vždy doporučena pouze barva oblečení.

Průvodce dostihovým sportem

Jak se stát žokejem?

Žokeje rozeznáte ve startovní listině podle zkratky „ž.“. K titulu žokeje vede dlouhá cesta, která vyžaduje splnění těchto podmínek:

Fyzické předpoklady - jezdec pro rovinové dostihy by měl vážit ideálně do 55 kg, pro překážkové dostihy je pak ideálně váha do 65 kg. Středoškolské vzdělání v oboru výuka jezdectví a ošetřování koní 50 vítězství - jezdec musí vyhrát 50 dostihů na rovině nebo překážkách, poté je mu přiznán titul žokej na konkrétním typu dostihu. Rovinová a překázková vítězství nelze sčítat.

Co je to steeplechase?

Jde o typ dostihu, kdy jsou na travnaté dráze umístěné proutěné i pevné překážky. Steeplechase se mohou zúčastnit koně od tří let, a to na dráze o délce 3 200 metrů, pro čtyřleté a starší je určen kurz o délce 4 500 metrů.