Doping světové jedničky Sinnera: »Viník« poprvé promluvil

Téměř dva měsíce rozděluje tenisový svět dopingová kauza okolo prvního hráče žebříčku Jannika Sinnera. Před US Open vzniklo okolo Itala pozdvižení poté, co se prokázalo, že byl v průběhu března dvakrát pozitivně testován na klostebol. Nyní prolomil bariéru mlčení jeden z viníků, fyzioterapeut Giacomo Naldi.

Zakázaná látka se měla dostat po jeho masáži do těla současného vládce bílého sportu. Fyzioterapeut měl použít sprej obsahující inkriminovaný anabolický steroid při ošetření řezné rány na prstu. Dopingová kauza byla rázem na světě. Naldi vinu nepopírá, avšak odmítá, že by za celou situaci mohl jen on.

„Z toho, jak byla tahle aféra interpretována širokou veřejností, se zdá, že to byla jen moje chyba. Doufám, že dřív nebo později budu moct také říct, co se stalo, abych mohl poskytnout ucelený obrázek,“ řekl k celé věci nyní už bývalý člen Sinnerova realizačního týmu.

Aktuální světová jednička ho totiž vyhodila. Stejně tak kondičního trenéra Umberta Ferraru. Podle hráčova vyjádření právě on koupil sprej a následně Naldimu doporučil, aby si s ním ošetřil ruku.

Čelil útokům

„Stejně jako ostatní se omlouvám, ale nic dalšího nemohu říct, ​​protože to bohužel ještě neskončilo," vzkázal Naldi. Víc prozradit nechtěl. Případ je totiž kvůli odvolání Světové antidopingové agentury znovu prošetřován.

Fyzioterapeut kvůli celé záležitosti čelil nenávistným útokům na sociálních sítích. „Dostal jsem hořké zprávy plné urážek. Projevů náklonnosti se mi dostalo hlavně od těch, co mě osobně znají," řekl s tím, že si musel přepnout účet do soukromého módu.