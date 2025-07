Daníček po derby: Přijde mi blbé slavit vlastní gól. Že bych tam jel po kolenou?

Měl jste v nepřehledné situaci hned jasno, že protihráč Kalabiška hlavičkoval do vlastní sítě?

„Havlas (Marek Havlík) kopal roh a nějak to tam spadlo. Byl jsem překvapený…Někoho jsem rozhodil, cítil jsem kontakt s míčem a oni si to dali do vlastní brány. Asi to byl Kali. Přijde mi blbé slavit vlastní gól. Že bych tam jel třeba po kolenou? No nevím.“ (úsměv)

Bylo to klasické derby?

„Úplně klasika to nebyla…Na derby se vždycky těším, už jsem jich zažil dost. Pamatuju si na své poslední, kdy jsem ve Zlíně dostal červenou kartu. Z toho se musím ponaučit. V poločase jsem na to byl upozorňovaný, když jsem dostal žlutou. Dneska jsem ale nebyl tolik emotivní jako v předchozích derby. Víc se soustředím na týmový výkon.“

Necítili jste se nakonec na víc než na remízu?

„Bod asi bereme. Byl to těžký, soubojový zápas, hodně nakopávaných míčů. Na to jsme se chystali. Tak z devadesáti procent jsme to zvládli. Věřím, že nám to dodá sebevědomí do další práce. Ale musíme být hladovější v obou šestnáctkách. Gólů moc nedáváme, počítám i přípravu. To nás trošku trápí. Přitom na tréninku se na to zaměřujeme a padá nám to tam. Věřím, že když budeme tvrdě pracovat, odrazí se to i v zápasech.“

Proč vám nevyšel úvod utkání?

„Musím si posypat popel na hlavu. Při dvou standardkách jsem neuhlídal Poznyho (Tomáše Poznara), tím se oni dostali trošku na koně. Bránění v šestnáctce musí být z mojí strany lepší. Pak jsme změnili rozestavení, v poločase jsme si k tomu něco řekli a potom jsme to plnili takticky správně. Nesmíme ale dělat až moc jednoduché standardky pro soupeře.“

Co jste říkal na rozhodčího? Nekouskoval moc hru?

„Bez komentáře.“

Derby milujete. Přál jste Zlínu postup zpátky mezi elitu, abyste si ho opět po roce zahrál?

„Já přeju nám, ať hrajeme výš.“