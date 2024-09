Sinnerův provalený doping: Nečekaná reakce Federera!

Když letos opanoval Australian Open, v němž smetl obhájce titulu a srbskou star Novaka Djokoviče (37), začali tenisoví fanoušci hledět na italského hráče Jannika Sinnera (23) jako na zázrak. Tím hůř teď někteří koušou zprávu o tom, že se u rodáka z Jižního Tyrolska ukázaly nedovolené látky. Ze židle to ostatně zvedlo i legendárního Rogera Federera (43), který se ke skandálu vyjádřil.

Před pár týdny se dostala na veřejnost informace o tom, že byl Jannik Sinner dvakrát pozitivně cestován na zakázaný anabolický steroid »Clastebol«. Tenista také dvakrát dostal stopku, ale nakonec byl záhy nezávislým soudem osvobozen. Ve sportovním světě celá kauza rozpoutala vášnivé diskuze. Svůj názor na situaci teď projevila i švýcarská legenda Roger Federer.

„Takové zprávy, to není něco, co bychom v našem sportu chtěli vidět. Ať už něco udělal, nebo ne. Totéž jakýkoli jiný hráč. To je prostě šum, který nechceme,“ vysvětlil Federer v pořadu Today na stanici NBC.

„Je to noční můra každého sportovce a týmu, když se objevují taková obvinění a problémy, protože tyto formuláře vyplňujeme celé dny,“ pokračuje Federer, podle kterého jsou dopingové testy něčím, co mají sportovci neustále v hlavě: „Každé ráno, když se probudíte, si říkáte: »Je někdo za dveřmi, aby mě testoval?«“

Zároveň Švýcar podotkl, že v určitém směru chápe nevoli některých tenistů, kteří se cítili oblafnutí a podezřívali Sinnera z toho, že se na trůn světové jedničky nedostal stejnou cestou, po které kráčí zbytek hráčů.

„Myslím, že všichni věříme, že Jannik neudělal nic špatného,“ řekl na závěr Roger na účet Sinnera, který má před sebou čtvrtfinálový boj na US Open, kde se postaví proti Daniilu Medvěděvovi.