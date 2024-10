Peklo olympijského šampiona: Otrávili ho při dopingové zkoušce

Létem hrůzy si prošel biatlonista Jesper Nelin (32). Mistr světa a olympijský vítěz ze štafety zažil »peklo« v průběhu přípravy. Všechno způsobila rutinní dopingová kontrola. Dvaatřicetiletý Švéd dostal otravu krve, která zapříčinila zdravotní komplikace.

Na první pohled se jednalo o běžný odběr krve v nemocnici. Jenže po třech dnech přišly zvláštní komplikace. „Na odběr krve jsem šel kvůli testu ve středu, v sobotu už mi ruka začala připadat divná,“ líčil počátky Nelin počátky. Záhy se rozhodl vyhledat pomoc u otce, který je lékař. Ten při pohledu na zčernalou cévu okamžitě věděl, co se děje.

„Ihned mi nasadil antibiotika. Byl jsem z toho totálně na dně. Na začátku léta to nebylo nic příjemného. Navíc problémy pokračovaly,“ řekl Švéd pro list Expressen. Z potíží se vyklubala otrava krve, jejíž příčinu sice Nelin nespecifikoval, ale je zřejmé, že za vše může dopingová kontrola. „Je to smůla, ale tohle by mělo být řešeno, aby se to nemohlo stát,“ postěžoval si zkušený biatlonista.

Zdravotní patálie vykolejily Nelina do takové míry, že měl o svém zdraví pochybnosti. Naštěstí ale potíže rychle zmizely. „Docela jsem se bál. Když jsem ale viděl, jak se mi ruka začala lepšit, cítil jsem se lépe,“ přiznal Švéd. Jenže situace jeho psychické pohodě samozřejmě nepomohla.

Následky otravy krve pocítil logicky v přípravě. „Třeba při prvním kempu ve vysokohorském prostředí v Lavazé v Itálii to bylo hodně těžké. Dařilo se mi sice podávat výkony i ve vysoké intenzitě, ale docházela mi energie. Teď už je však situace mnohem lepší,“ uvedl Nelin. Výhodou pro něj je, že sezóna startuje až na konci listopadu, a tak má slavný Švéd k dispozici ještě nějaký čas k tomu, aby se dal po nepříjemnostech plně dohromady.