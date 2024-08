Skvělý finiš trošku zmírnil české zklamání, ale… Proč máme jen pět medailí?!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE – Po letech olympijského hodování přišla drsná facka – pouhých pět medailí! Hůře na tom byla česká výprava naposledy v roce 1932 v Los Angeles, kam ale odcestovalo jen sedm našich sportovců… Kde hledat příčiny pařížského krachu?

Jako první se nabízí oklepané klišé, tedy smůla. Vždyť »bramborových« medailí měli tentokrát Češi stejně jako těch opravdových. Na čtvrtém místě skončil oštěpař Vadlejch, střelec Přívratský, chlapský i ženský tenisový debl a v kajakcrossu Rohan, jenž tam improvizovaně přesedlal z kanoe...

„Máme tady čtvrtá místa, která sportovce hrozně bolela, ale i taková, která byla neočekávaná a extrémně radostná. Tak to prostě v tom sportu je. Olympijské hry jsou nejkvalitnější soutěží v daných sportech a prostor mezi úspěchem a neúspěchem je strašně malý,“ tvrdí šéf českého týmu a také dvojnásobný olympijský šampion z Atlanty 1996 Martin Doktor (50).

Peníze jsou

Na smůlu se ovšem nejde vymlouvat donekonečna. Vždyť i poslední zimní olympiáda v Pekingu skončila před dvěma lety rekordní bídou v podobě jediné zlaté (Ledecká) a bronzové (Sáblíková) medaile. „Musíme se bavit o celém systému ve sportu, jestli je dobře nastavený. Jestli se dobře podporují talenti, kteří by pak měli získávat ty medaile,“ přemítá Doktor.

Peněz by samozřejmě uvítal ve sportu více, jen o nich to prý ovšem není. „Od jediného člověka z realizačního týmu jsem tu neslyšel, že by na něco neměli nebo nemohli někam jet. Na téhle top úrovni jsou sportovci zajištěni dobře,“ ujišťuje Doktor.

Práce s tělem

„Hlavně jsou k tomu ale potřeba špičkoví lidi jako Pavel Kolář nebo Jiří Dostál,“ vyjmenoval přední světové kapacity v práci s tělem. Pouhá kombinace sportovce s koučem je totiž už dávno překonaná. V moderní době rozhoduje o klíčových brankách, bodech či vteřinkách celé týmy expertů – nejen zdravotních, ale i třeba datových. V zahraničí jde přitom už o běžnou praxi.

„Dneska se trénuje úplně jinak. Biomechanika je naprosto zásadní věc v celé řadě sportů. Čest výjimkám, ale my většinou nejsme schopni ty trendy ani kopírovat. A zodpovědné je za to celé naše sportovní prostředí, ať už my, Česká unie sportu nebo Česká obec sokolská. Každý má svoji část a všechno začíná už od dětí,“ uvědomuje si předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval (56).

Tři cesty z pekla PAŘÍŽ – Představte si pyramidu, v jejímž základu jsou malí sportovci a na úplném vrcholu olympijští šampioni. V Česku je ale tahle stavba dost vachrlatá. Šéf ČOV Jiří Kejval popsal tři hlavní příčiny, proč tomu tak je. 1) DĚTI? KATASTROFA „Česká školní inspekce udělala nedávno porovnání a vyšlo z toho, že dnešní mládež je na tom oproti té před 30 lety naprosto katastrofálně! To nám dramatickým způsobem zužuje výběr talentů. A když je základna malá a špatná, tak nemůže být ani špička velká a dobrá.“ 2) TALENTI BEZ PODPORY „Druhá věc je, že v podpoře talentů máme obrovské rezervy. Byť se o to v některých konkrétních sportech snaží, tak my v zásadě nemáme systematickou podporu talentů, jejich výběr ani práci s nimi. To je třeba změnit.“ 3) SPORT JE VĚDA „Nejdůležitější je ale propojení sportu s vědou, bez ní se nikam nedostaneme. Sebevětší tréninková dřina a poctivost už dneska nestačí. Máme proto teď pět nových projektů, které vedou nejlepší lidi u nás jako pan profesor Kolář nebo doktor Dostál, a pracujeme také s umělou inteligencí.“

PAŘÍŽ = NEJSLABŠÍ HRY

olympiáda zlato stříbro bronz medaile

Tokio 2021 4 4 3 11

Londýn 2012 4 4 3 11

Atlanta 1996 4 3 4 11

Rio 2016 1 2 7 10

Atény 2004 1 3 5 9

Sydney 2000 2 3 3 8

Peking 2008 3 3 1 7

Paříž 2024 3 0 2 5