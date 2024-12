Chlapské objetí! Je tohle na Letné definitivní konec sváru mezi Sivokem a Birmančevičem?

Traduje se, že když si ženy jednou vjedou do vlasů, je z toho nenávist až za hrob. U chlapů je to prý tak, že si dají po čenichu, vychladnou a jedou svorně dál.

Ta druhá půlka rčení platí podle střípků z videa z kabiny na Spartu. Podle hlášky: „Pojď na moji hruď a hodinu tam buď,“ se na něm pochlapsku objímají sportovní manažer áčka Tomáš Sivok (41) a ofenzivní hvězda Veljko Birmančevič (26). Čili protagonisté sváru, který byl součástí zkázonosného herního a výsledkového úpadku Letenských.

Hlavu na to

„Jsem zastáncem přístupu cukr a bič. Někdy, když je to potřeba, což hrozně nerad dělám, tak zvednu hlas a začnu křičet,“ prohlásil Sivok zkraje listopadu. Ten bič použil právě na srbského křídelníka. „Sivok a kapitán Panák Birmančevičovi domlouvali, aby začal makat. Slíbil jim to, ale nezačal,“ řekl náš zdroj blízký kabině rudých. Pak se Birmančevič zranil, odjel se kurýrovat domů na Balkán a pře zůstala u ledu. Rozmrzla ku prospěchu mančaftu definitivně po Veljkově návratu, jeho gólu do svatyně Karviné a po jejich »tulení« těly a hlavami v šatně?

Zítra budou Sivok a Birmančevič spolu na palubě letounu, který sparťany dopraví do Rotterdamu k duelu Ligy mistrů s Feyenoordem…