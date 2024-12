Návrat miláčka Birmančeviče: Balkánský smír a stará Sparta

Rudí kotelníci si mohli plíce vykřičet, když na plné pecky halekali: „Birmančevič, hej!“ Comeback jejich miláčka, křídelníka Veljka (26) po měsíci marodění, měl dvě symbolické roviny.

Když šel Srb v 61. minutě na plac, předpisově si plácnul s Kosovanem Krasniqim, kterého střídal. Jako na znamení balkánského smíru po zvěstech o národnostních třenicích v kádru. A pak bylo fotbalově nadrženého Birmančeviče, nepoznamenaného šňůrou půšvihů, plné hřiště.

Jako by se s ním a jeho gólem vrátil ten mančaft, jenž svojí energií deptal soupeře. „To je obrovská síla Birmy, že se dokáže dostat do šancí. Byla to ta stará Sparta. Ta Sparta, kterou všichni chtějí vidět. Nebylo to o tom, že bychom dali náhodný gól, plynulo to z naší aktivity,“ zářil záložník Lukáš Sadílek (26) s vymodleným vítězstvím nad Karvinou v kapse.