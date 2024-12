Priskeho nejhorší zápas. A teď Sparta... Nečekám kamarády, ale nepřátele, říká

Už je to za dveřmi. Již ve středu přijde na řadu dlouho očekávaná konfrontace fotbalistů Sparty na Feyenoordu v Lize mistrů. Úřadující nizozemský šampion si před ní zvedli náladu vydřeným vítězstvím 3:2 na hřišti Waalwijku v domácí soutěži. „V mnoha ohledech to byl pod mým vedením nejhorší zápas, co jsme převedli. Jsem mnohem spokojenější s výsledkem než s předvedenou hrou,“ zkritizoval však Brian Priske své svěřence. Dánský trenér se nyní již plně soustředí na klíčový duel proti svému bývalému klubu.

Krize z úvodu sezony je pryč. Momentálně čtvrtý Feyenoord je v posledních pěti kolech nejúspěšnějším týmem Eredivisie. Třináct získaných bodů v tomto období překonává i zatím dominantní PSV. Vítězství na půdě posledního Waalwijku se však rodilo těžce.

Domácí šli brzy do vedení po hezké přímočaré akci. Feyenoord srovnal i za přispění Dávida Hancka. Ten sice těsně nedosáhl na centr Igora Paixaa, ale hned za ním stojící Yassin Oukili si už míč srazil do vlastní sítě.

Po změně stran dokončil obrat hezkou akcí Anis Hadj Moussa. Jenže favorit vypadl z tempa.

„Je těžké vypíchnout, co se pokazilo. Najednou jsme neměli intenzitu, nebyli jsme správně nastavení v hlavě, nebyli jsme disciplinovaní. Dělali jsme špatná rozhodnutí v útoku i v obraně, takže jsme běhali sprinty přes celé hřiště, což vás vysílí,“ hledal Priske důvody, proč Waalwijk dokázal srovnat.

Feyenoordu ovšem záhy vrátil vedení pěknou ranou muž zápasu Paixao. Domácí tak na hřiště vyslali Mohammeda Ihattarena. Kdysi velký talent nizozemské kopané, jenž se neúspěšně snažil restartovat kariéru v Edenu, dokázal v minulém kole zařídit proměněnou penaltou bod za remízu 1:1 na hřišti Heerenveenu a podobný přínos se čekal i nyní.

Ihattaren nezklamal. Svou kreativitou dokázal pro své spoluhráče připravit hned dvě zajímavé příležitosti. Ani jedna však gólem neskončila.

„Na lavičce jsme v klidu rozhodně nebyli. Na Waalwijku bylo vidět, že cítí šanci něco urvat. Oprávněně, protože v mnoha ohledech to byl pod mým vedením nejhorší zápas, co jsme převedli. Naštěstí to byla jen špatná pětačtyřicetiminutovka,“ přiznal Priske, že mu v závěru bylo horko.

Na Spartě chceme podat špičkový výkon, říká Priske

Po triumfu 3:2 už ovšem mohl svou pozornost naplno stočit ke středečnímu duelu Ligy mistrů. Na De Kuip přijede Sparta, která pro zachování alespoň minimální realistické naděje na setrvání v soutěži potřebuje zvítězit. Naopak Feyenoord by se triumfem posunul na deset bodů, což je dle různých propočtů ona magická hranice, jež zaručuje postup do dalšího kola.

„Chceme podat špičkový výkon a vyhrát. To by nás dostalo do skvělé pozice. Ve středu ovšem neuvidíte žádné kamarády. Jen nepřátele,“ smál se Priske, který se na bývalé parťáky pochopitelně těší.

„Pro mě to bude příležitost potkat dobré přátele a kolegy. Bude to speciální. Je to jen pět měsíců, co jsem ve Spartě skončil. Po dobu zápasu však půjdou přátelství stranou,“ dodal již vážněji.