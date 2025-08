Satoranský před ME: Překvapilo mě, jak Krejčí vyrostl. Nová generace nechce jít na pivo

Když může, pomůže. Tomáš Satoranský (33) znovu posílil český tým v přípravě na EuroBasket 2025. Hvězda Barcelony na srazu národního týmu v Poděbradech promluvila nejen o neúspěšné sezoně v Katalánsku, ale také o nadcházejícím kontinentálním šampionátu. Do Lotyšska totiž Česko odveze řadu mladých hráčů. „To je velký otazník pro všechny. Absence hráčů jako Honza Veselý a Ondra Balvín je ohromná. Hlad je něco, co by nás mělo zdobit,“ má jasno zkušený rozehrávač s minulostí v NBA.

Máte za sebou nepovedenou sezonu s Barcelonou. Jak jste se těšil na reprezentaci?

„Samozřejmě jsem se těšil moc. Přece jen během sezony nad tím člověk tolik nepřemýšlí a soustředí se na klubové cíle. Sezona to byla fyzicky náročná. Vybrala si svou daň. Byl jsem takový polozraněný posledních pět zápasů. Trápila mě bedra. Pořád to není stoprocentní. Obrovsky se těším na EuroBasket, ale je pro mě osobní výzvou, abych se fyzicky dostal blízko svým sto procentům. To je hlavní cíl přípravy. Naše původní parta už pomalu mizí ze stage. Pro novou generaci je důležité zjistit, jaký je to tlak na podobných akcích.“

Barcelona se přes léto obměňuje. Přišli Will Clyburn nebo Tornike Shengelia. Pryč je řada hráčů. U vás bylo jisté, že budete pokračovat v Katalánsku?

„Mám kontrakt ještě na další rok. Nebylo se o čem bavit. Spíš jsem řešil s vedením jako jeden z nejzkušenějších hráčů, jaké bude složení týmu. Poučili jsme se. Musíme postavit tým, který bude pracovat jako celek. V minulé sezoně bylo mnoho nevyrovnaných výkonů. Často to byla individuální hra, což v evropském basketbalu ovoce nepřináší. Uvidíme, jak to bude teď vypadat na hřišti.“

Kouč Joan Peňarroya zůstává. Překvapilo vás, jak se za něj vedení klubu postavilo?

„On je velice kvalitní trenér. Byla spousta věcí, které musel řešit. Zranění, výkyvy, neschopnost pracovat jako tým. Měl to komplikované. Byli jsme nakonec bod od Final Four Euroligy. Teď na něj bude větší tlak, protože dostal prostor pokračovat. Osobně jsem rád, že zůstal. Asi po sedmi letech budu mít stejného kouče na startu dvou sezon za sebou.“

Když se přesuneme k reprezentaci, jaká je její síla v současnosti?

„To je velký otazník pro všechny. Přece jen to teď je delší čas po těch různých oknech, kdy můžeme pracovat s Diegem Ocampem. Absence hráčů jako Honza Veselý a Ondra Balvín je ohromná. Když na této úrovni chybí centimetry, musíte to nahradit něčím jiným. Hlavně pro Víta Krejčího to bude obrovská možnost se ukázat. Hlad je něco, co by nás mělo zdobit.“

Turnajový cíl: Postup ze skupiny

Těšíte se na spolupráci s Krejčím? Bude to první velký turnaj, kdy budete mít oba důležitou úlohu.

„Je pravda, že na ME 2022 jsme měli oba fyzické problémy. Můžeme ten tým vést. Teď je to na něm a myslím si, že je připravený. Docela mě překvapilo, kolik vyrostl a nabral fyzické hmoty. Má nadšení pro to s námi být. To je jedna z největších předností.“

Diego Ocampo chválil vás starší, že jdete příkladem. Co vy na to?

(smích) „Nová generace nechce jít na pivo. Oni jsou zalezlí doma. Ne, ale já si myslím, že je to něco, co přichází přirozeně. Na tréninku k tomu je určitý prostor, ale hlavně je vede Diego. On si hodně zakládá na detailech, což je důležité zejména u mladších. Někdy se s nimi snažím mluvit já jako rozehrávač a zástupce starší generace.“

Je to rozdíl oproti období, kdy jste teprve v reprezentaci začínal?

„Určitě je. Nechci znít jako starý páprda a nadávat na mladší generaci, ale člověk to pocítí, když je tam rozdíl třeba deseti let, že ten kontakt není tak jednoduchý. Tím, jak jsou kluci nadšení z toho, že tu mohou být, tak věřím, že se postupně budeme sbližovat.“

Jaké jsou ambice pro EuroBasket 2025?

„Dostat se fyzicky na sto procent a odehrát turnaj bez zranění. Výsledkově by vždy měl být cíl. Pro nás je to postup ze skupiny. Tenhle reprezentační blok má ale ještě větší cíl, aby se mladí začlenili a začali hrát reprezentační zápasy pod tlakem. To je zatím otázka, jak moc budou chybět zkušenosti pod košem.“

V následujících dnech vás čekají ve Španělsku přípravné duely s tamním výběrem do 23 let a A-týmem. Jak nabitý bude španělský celek?

„Jejich generace se taky obměnila, ale mistrů Evropy z roku 2022 je tam podle mě hodně. Čekám velmi kvalitní tým pod koučem Scariolem, který je vede už deset let. Samozřejmě favorité nejsme, ale jsem zvědav, jak budou vypadat oba jejich týmy.“