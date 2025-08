Francie slaví celkovou výhru na Tour de France. Té ženské. A vítězky se ptá na váhu

Byla to opět turbulentní Tour de France Femmes. Nejprve odpadaly favoritky, některé padaly, a to nejen celkovým pořadím. A na závěr vším zamíchala domácí šampionka z loňských olympijských her. Jenže na nich Pauline Ferrand-Prévotová ovládla závod horských kol. Na silnici se vrátila až po tomto úspěchu a teď udělala Francii radost znovu. Je první vítězkou ženské verze Tour de France po 35 letech, posledního mužského vítěze viděli v zemi galského kohouta dokonce v roce 1985.

Odstartovaly tak nějak tiše, v pozadí slavnější mužské verze. Ale ženská Tour de France měla co nabídnout od samého začátku. Už tam totiž přicházela o velké favoritky. Do úvodní etapy nastoupila, ale už do cíle nedojela jedna z těch největších - Marlen Reusserová ze Švýcarska. Tu už od ženského Giro d´Italia trápily žaludeční potíže, které se jen pár dní před Tour zhoršily tak, že vítězka hned několika letošních etapových podniků noc před startem prozvracela.

Podobný osud potkal po druhé ženě letošního Gira také jeho vítězku. Elisa Longo Borghiniová odstupovala kvůli žaludeční viróze po druhé etapě.

Druhá žena celkové klasifikace z roku 2023 Lotte Kopecká naopak od samotného startu, ačkoliv ji někteří mezi favoritky řadili, potvrzovala svá slova, že letos to na celkové pořadí nebude. Do závodu totiž nastupovala po potížích se zády, kvůli kterým opustila Giro a za dva týdny, které dělily italský a francouzský závod, toho ani moc neodtrénovala. A tak už od prvních etap nabírala úřadující mistryně světa ztrátu, jejíž součet nakonec stačil jen na 45. příčku v celkovém pořadí.

Ani ta největší z velkých favoritek si letos neprožila příjemné léto. Kvůli nemoci po závodu Kolem Švýcarska nemohla trénovat, jak by si představovala. Na tiskové konferenci po závěrečné etapě přiznala, když došlo na ožehavé otázky váhy, že upřednostnila zdraví před cíleným shazováním na požadovanou váhu. „Hlavní prioritou je být zdravá,“ zdůraznila vítězka Tour de France z roku 2023.

Její výkony v polovině týdne navíc poznamenal pád v závěrečných kilometrech 3. etapy, po kterém ji pár dnů bolelo za krkem. V horách to pak nebyla ta Volleringová, která dřív v tomto prostředí soupeřky demolovala.

V tomto terénu letos létaly výhradně domácí závodnice. Nejprve dvě etapy ve dvou dnech vykradla silniční univerzálka Maeva Squibanová (UAE Team-ADQ), a v závěru si vzala hlavní slovo žena, která na Tour debutovala a nejprve tvrdila, že letos to na vítězství asi ještě nebude, spíš až za rok.

Hovor s Macronem

Jenže věřte Pauline Ferrand-Prévotové, která už na svém kontě má silniční titul mistryně světa, i když už z roku 2014. A deset let na to k němu, po řadě dalších úspěchů, přidala titul olympijské šampionky, tentokrát na horském kole. Tento terén je tak rodačce z Remeše velmi blízký, i když na zcela odlišném povrchu trati.

Závěrečné dvě etapy čtvrtého ročníku Tour de France Femmes tak patřily výhradně domácí hvězdě, která svou univerzálnost může potvrdit také titulem mistryně světa v cyklokrosu. Zkrátka takový Mathieu van der Poel v sukních, i když s jedním zásadním rozdílem. Ferrand-Prévotová už se může pyšnit výhrou na Tour de France, k čemuž její nizozemský kolega ani nesměřuje. Navíc třiatřicetiletá cyklistka tímto svým počinem udělala velkou radost Francii. Je totiž od roku 1990 první ženou, které se to podařilo. Naposledy to byla Catherine Marsalová. V případě mužů musíme jít do historie ještě kousek dál, a to do roku 1985, kdy naposledy urval žlutý dres pro pořadatelskou zemi Bernard Hinault.

Ferrand-Prévotové se díky tomu dostalo i zvláštní pocty. Šéf Mezinárodní cyklistické unie (UCI), rovněž Francouz David Lappartient jí po závěrečné etapě v neděli, kdy potvrdila žlutý trikot pro celkovou vítězku, podal telefon, ze kterého se ozval hlas prezidenta Emmanuela Macrona. A nešlo jen o krátkou gratulaci, ale o víc než minutový hovor.

Vítězka letošního Paříž-Roubaix tak ukázala, že je jí opravdu jedno, na jaké kolo ji posadí. I když při závěrečné tiskové konferenci mluvila i o tom, jak se po odstoupení z Vuelty na začátku května opravdu v tréninku soustředila právě na tento největší ženský závod. Třeba i tím, že oproti klasikářské sezoně zhubla.

„Když mám jeden cíl, ráda mám závodní váhu pro tuto událost. Vím, že nemůžu být celou sezonu super hubená, a nepovažuji to za příliš zdravé, takže když mám cíl zhubnout, raději hubnu pomalu, abych měla správnou váhu ve správný okamžik,“ řekla cyklistka, u které tým uvádí váhu 53 kg, ale na Tour de France byla zřejmě ještě nižší.

S ohledem na to, o jak úspěšnou cyklistku jde, zarazí některé její konto silničních výher, které nyní čítá „jen“ 15 zářezů. Tento počet by ráda ale v příštích letech rozšířila. „Mám smlouvu s týmem ještě na dva roky, a ještě je toho hodně, co jsem nevyhrála. Chtěla bych tam přidat třeba vítězství na Kolem Flander nebo Lutych-Bastogne-Lutych, tyto typy závodů,“ přeje si žena, kterou nyní velebí celá Francie včetně deníku L´Equipe, kde byla v pondělí na titulní straně.

