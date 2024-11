Friis o Birmančevičovi: Věřte nám. Konflikt je silné slovo, odjel do Srbska

Ovlivnila kauza přípravu s mužstvem?

„Víte, každý zápas je nejdůležitější. Tohle je součást hry, přípravu vám mohou nabourat zranění, nemoci a další věci. Dnes jsme měli dobrý trénink, kluci měli úsměv na rtech tak, jak v této situaci očekávám. Nejdůležitější je, abychom do zápasu šli s otevřenou hlavou, soustředění. Nemůžete se dívat za sebe, co se stalo v minulosti.“

Po zápase proti Baníku sparťanští fanoušci vyjádřili podporu Veljku Birmančevičovi, v kotli vyvěsili srbské vlajky. Na to pravděpodobně reagoval na sociálních sítích Albion Rrahmani. Vnímáte to třeba i do budoucna jako potenciální konflikt?

„Myslím, že konflikt je velmi silné slovo. Vždycky byly v šatně dobré a horší časy, pokaždé se najde někdo, kdo v ní bude v různých scénářích trochu bojovat. Ale nemáme konflikt. Sešli jsme se po zápasech, kdy jsme vyložili pravdu na stůl. Když se nedaří, může se situace přiostřit. Tak to prostě je, to je součást fotbalové kabiny. Ať máme kolem sebe někoho, kdo je vystrašený, naštvaný nebo neustále šťastný, všechno potřebujeme mít pod kontrolou.“

Teď je situace po sérii špatných výkonů horší?

„Samozřejmě se toho může stát víc, protože jste pod tlakem. Ale musím říct, že než se do té situace pustila média s něčím, co nebyla pravda, neměli jsme žádný problém. Byli jsme normální šatna, ve které se diskutovalo, co je správně, nebo špatně. Jak jsem řekl po utkání s Plzní, potřebujeme se zvednout a otočit každý kamínek. Což děláme. Ale když najednou v médiích nebo na sociálních sítích vyskočí lži, prosté lži, cítíte je jako nespravedlnost.“

Jak je na tom tedy Veljko Birmančevič?

„Rozeslali jsme klubové prohlášení, řekli jsme, proč Veljko nehrál. Nevidím důvod, proč bychom měli lhát. V této kauze říkáme pravdu. Budu hrát s hráči, kteří jsou stoprocentně fit, Birma je zraněný.“

Bude se léčit v Srbsku?

„Udělali jsme to stejně v minulé sezoně s Krejčím, teď s Imanolem. Takhle bychom to chtěli dělat se všemi hráči, kteří jsou na nějakou dobu mimo, aby měli příležitost rehabilitovat ve své zemi. Aby se cítili více doma. Birma je už v Srbsku, aby se uzdravil. Nebude součástí národního týmu, takže není důvod, abychom neřekli pravdu. Ocenil bych, abyste nám trochu věřili, není důvod říkat něco jiného.“

Po Salcburku jste říkal, že když se daří, je potřeba budovat takovou kulturu, aby to fungovalo i v opačném případě. Povedlo se to Spartě?

„Potřebujeme teď čelit situaci, ve které jsme. Jedna věc je jistá, mluvíme o ní, ale není lehké ji napravit. Jak máme víc ztrát, prohráváme, všichni kolem mě mají otázky. Potřebujeme být silní, budovat základy. Já teď nejsem horší trenér, než když jsme se kvalifikovali do Ligy mistrů, stejně jako mí hráči nejsou horší než dřív. Chybí nám jen základy, spolupráce na hřišti. To je to, o čem mluvíme a co žádáme.“

Je nejvyšší čas se zvednout?

„Když jste v situaci, v jaké se nacházíme my, tak každý nejbližší zápas je klíčový. Hrajeme dvakrát týdně a myslím, že je tohle dobrá příležitost, abychom se dostali zpátky do rytmu, abychom se vrátili k věcem, které nám chyběly. Hráli jsme dobré zápasy v Lize mistrů, City byl jiný příběh. Věříme, že tentokrát proti Brestu nebudeme pod takovým tlakem. Ale ano, tohle je dobrá příležitost se zvednout.“

Jaký je zdravotní stav mužstva?

„Dobré je, že Tuci je zpět v týmu. Konečně. Velmi dobře pracuje, několik dnů s námi trénuje a bude součástí. Lukáš Haraslín ještě není připravený, dnes s námi byl na tréninku, ale pracoval s Malým (kondiční trenér). Není ještě připravený, ani na národní tým. Takže si na něj ještě trochu počkáme.“

Na tréninku chyběl Jaroslav Zelený, že?

„Není k dispozici. V pondělí večer onemocněl a podstoupil malou operaci. Vše je vyřešené, v pořádku, vrátí se do čtyř týdnů.“

Ve středu budete čelit Brestu, co od něj můžete čekat?

„Je to velmi zkušený tým, mají hráče, kteří hráli jinde ve Francii, zkoušeli to v top ligách, teď jsou spolu v jednom týmu. Mají opravdu hezký styl hry, nedělají si to těžší, než musí. Trestají chyby soupeře, čehož jsme si vědomi. Jsou velmi silní v přechodu do útoku a ještě k tomu mají velkou individuální kvalitu.“