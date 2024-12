Vítěz Velké pardubické Václav Chaloupka: Bypass za každou výhru!

Akutní operaci srdce má za sebou legendární žokej Václav Chaloupka (76), který jako jediný Čech 2x startoval (1986 a 1991) na Velké národní v Liverpoolu. Nyní se zotavuje na kardiochirurgii pražské Nemocnice Na Homolce, kde ho Blesk navštívil.

Operoval vás kamarád Milan Horn a říkal, že původně plánovat udělat čtyři bypassy, což je shodné s počtem vašich vítězství ve Velké pardubické.

„Je to tak. Však mi povídal, když jsem se probral: Vašku, budeš muset ještě jednou vyhrát, máš nakonec bypassů pět.“

Co vy na to?

„Že je to v pohodě, i pětka sedí. Dřív, to je snad čtyřicet let, se totiž Velká pardubická běhala taky po svých. A já ji jednou vyhrál!“

To byl běh žokejů na stejném závodišti?

„Kdepak jen žokejů, to bych měl snadný! Byli tam i atleti, prostě kdo se přihlásil. Dodnes si pamatuju, jak jsem skočil na to horní břevno překážky, jenže to bylo i s kůrou, ta povolila, sjela mi noha, a já po hlavě zahučel do příkopu…“

Pořád jste takový sportovec?

„Jo, dávám tělu kouř, trénuju koně. Až teď najednou zjišťuju, že bych měl zvolnit a jít do důchodu.“

Ptal jste se, proč se takový problém stal zrovna vám, když jste stále v pohybu?

„Mám to v genech. Tatínek umřel na srdce, já už tu jsem o dvacet let déle než on. A teď, když už jsem byl na cestě s převozníkem, dostali mě z toho tady Na Homolce. Na hrudi mě bolelo dlouho, ale neřešil jsem to a nakonec mi sem pomohlo náhodné setkání s Milanem Hornem. Jsem neskutečně vděčný, dokonce říkal, že by mě měli v pondělí pustit, abych byl na svátky už doma.“

Kardiochirurg Milan Horn: Vašku, teď do lázní!

Průměrně se dává dvoj až trojnásobný bypass. Václav Chaloupka potřeboval pětinásobný. „Bylo to na poslední chvíli,“ říká Milan Horn, zástupce primáře kardiochirurgie Na Homolce, jenž ho operoval.

„Poleží si u nás pravděpodobně do pondělí, má velkou šanci, že půjde před svátky domů. Rána se hojí šest až osm týdnů, pak doporučujeme lázně, nejlépe Poděbrady. Opravdu to má efekt, pacienty s lázněmi poznáme,“ povídal k tomu, co Václava čeká. „V lázních jsem nikdy nebyl. Ale člověk se mění, pokud mi to doporučí, pojedu,“ slíbil Chaloupka jako vzorný pacient.