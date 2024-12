Legendární žokej Chaloupka: Náhlá operace srdce! Zachránilo ho náhodné setkání

Náhodné setkání s kamarádem-lékařem bylo pro Václava Chaloupku (76) životně důležité. Došlo k němu v pondělí 9. prosince a nyní už má čtyřnásobný vítěz Velké pardubické pětinásobný bypass.

Operace proběhla toto pondělí a včera nás Václav Chaloupka na kardiochirurgii nemocnice Na Homolce už vítal na chodbě, může i chodit. „Já měl potíže, ale lékaře jsem odkládal, i když Milan mě už dřív zval na vyšetření. Bez něj bych tu už nebyl,“ povídá Václav.

»Kouzelníkem«, který Chaloupku nasměroval na správnou kolej místo slepé, byl lékař Milan Horn, zástupce primáře na kardiochirurgii. „Jakmile mi Vašek popsal bolesti na hrudi, bylo mně jasné, že srdíčko volá o pomoc. Takže v úterý nastoupil, šel na katetrizaci a tam se jasně prokázal nález na koronárním řečišti. Měl víceméně všechny ty tepny z 95% zúžené. Operace byla toto pondělí, nakonec pětinásobný bypass. Jeden den byl na JIP, teď už je na normálním pokoji.“

Bez operace zástava

Nabízí se otázka, co by bylo bez osudového setkání, bez operace. „No už bych tady asi nebyl. Já už držel to veslo a mířil s převozníkem na druhou stranu, fakt mi nebylo dobře. Teď jsem mu to veslo vrazil zpátky jako v tý pohádce,“ pousmál se Chaloupka, jenž mimo jiné jako jediný český žokej dvakrát (1986 a 1991) startoval ve Velké národní v Liverpoolu.

„Skončilo by to infarktem. Kdyby se to stalo doma, došlo by i při rychlé pomoci takřka jistě k srdeční zástavě. Pokud se to nestane tady na chodbě, je to v tomto stavu neřešitelné,“ vysvětlil Horn.

„Jsou to stejně machři, ti doktoři, obdivuju je. A všichni tady na Homolce, co se starají o pacienty. Milan mi před operací řekl: »Neboj se, já tě z toho dostanu!« Když člověk vidí, jak si věří… To mi tolik pomohlo!“ říká Chaloupka s dojetím v hlase.

