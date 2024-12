Taškář Jaromír Jágr vtipkoval při show v Libni na svůj účet: Straším, tak nemám dítě

Baroš o konci: Plakal jsem v autě Věhlasný fotbalový šutér Milan Baroš (43) se taky přišel s Jágrem pobavit. Když přišla řeč na ukončení kariéry, popsal to své. Bylo bolestivé a proběhlo v červenci 2020 v klubu jeho srdce. „Každý den jsem v autě cestou z Vigantic do Ostravy hodinu brečel, ale udělal jsem to dobře. Za covidu bych mával prázdným sedačkám na tribunách.“ Tak pravil kovaný baníkovec »Bary«.